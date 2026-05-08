山形県酒田市の山林で発見された遺体は、山菜採りで山に入ったまま今月（5月）3日から行方不明となっていた78歳の男性であることが、司法解剖の結果、分かりました。死因は、深い傷を負ったことによる出血死で、警察はクマに襲われた可能性が高いとみて調べています。



遺体で発見されたのは、酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）です。

警察の調べによりますと久松さんは今月（5月）3日午前8時半ごろ、山菜採りのために酒田市山谷の山林に1人で入ったまま行方不明となっていたものです。

警察などが捜索を続け、5日に久松さんの軽トラックから南西におよそ150メートル離れた場所で、久松さんとみられる1人の遺体を発見しました。

遺体の頭と腕には複数の傷があり、発見後、現場近くに現れた成獣のクマ1頭が猟友会によって駆除されていました。

遺体はその後、司法解剖の結果、久松さんであることが確認され、死因は、全身に深い傷を負ったことによる出血死と判明しました。

また、遺体には動物の歯型や引きずられたような痕があったということです。

警察はクマに襲われた可能性が高いとみて、今後、クマの胃の内容物を調べるなどして、亡くなった当時の状況を調べることにしています。



