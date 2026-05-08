西武・隅田は8回2失点で3勝目

8日にパ・リーグ公式戦3試合が行われた。ソフトバンクーロッテは、6-5でソフトバンクが今季初のサヨナラ勝利を収めた。3回に近藤健介外野手の8号2ランで先制するも、6回にロッテの友杉篤輝内野手、佐藤都志也捕手、藤原恭大外野手の適時打で逆転を許す。

しかし2-5の6回に柳田悠岐外野手の犠飛で1点を返すと、9回に栗原陵矢内野手の9号ソロで1点差に。さらに牧原大成内野手の適時二塁打で同点とし、最後は谷川原健太捕手がサヨナラ打を放った。ロッテは廣池康志郎投手が6回3失点も、守護神・横山陸人投手が誤算だった。

西武ー楽天は4-2で西武が勝利した。先発の隅田知一郎投手は8回2失点の好投で3勝目をマークした。打線は6回、林安可外野手と平沢大河内野手の連続適時二塁打で3点を先制。8回には長谷川信哉外野手に3号ソロが飛び出した。9回を締めた新人・岩城颯空投手は、球団2人目の新人2桁セーブとなる10セーブ目を記録。楽天は先発のホセ・ウレーニャ投手が2敗目を喫した。

オリックスー日本ハムは4-3でオリックスが接戦を制し、4連勝を飾った。2回にボブ・シーモア内野手の犠飛で先制し、逆転された直後の4回には森友哉捕手の3号2ランで試合をひっくり返した。8回にも森が4号ソロを放ち加点。投げても2番手の博志投手が今季初勝利を挙げるなど、盤石のリレーで逃げ切った。日本ハムはフランミル・レイエス外野手が3安打2打点と奮闘したが、一歩及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）