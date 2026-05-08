Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

アウトドアの楽しみは、自然との境界線をいかに心地よく引けるかにある気がします。

開放感を求めて外に出たのに、設営に追われて楽しむ時間が削られるのでは、少しもったいないですよね。

もっと直感的に、愛車を自然とつながるリビングに変えられたら。「トランクゲートメッシュテント」はトランクの開閉に連動する仕組みで、そんな過ごし方をカタチにしています。

トランク連動でスマートに展開するメッシュテント

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トランクの開閉動作と連動する独自機構を採用していている「トランクゲートメッシュテント」は複雑なポール組みも不要。

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初心者でも直感的に扱えるこの手軽さは、到着してすぐにくつろぎたいデイキャンプで重宝します。撤収も同じように素手早く済むので、急な天候の変化や移動のときもスムーズ。アウトドアへのハードルが、ぐっと低くなります。

景色を楽しみながら虫をガードする特等席

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視界を遮らない全面メッシュ構造が、開放感と通気性を同時に提供してくれます。黒は光の反射を抑えるので、景色がすっきりと見える。車内に居ながら外の緑や夕景をそのまま楽しめるんです。

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車体との隙間はゴムで埋め、地面側はアンダーガードでカバー。全方向からの虫の侵入経路に配慮した設計となっています。アウトドアで気になる羽虫を遠ざけ、涼風はそのまま室内に引き込むこのバランスが、「トランクゲートメッシュテント」の大きな魅力です。

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アスファルトの上でも使える固定の工夫

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土のない場所でも使い勝手が良いのも特長。付属する2枚のウエイト用の袋に、2Lのペットボトルを重しとして入れれば固定が完了します。

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ペグが打てないアスファルトの駐車場でも設置を諦めなくていいのは嬉しいポイント。この固定システムは、もしもの避難生活でプライバシーを守る空間をつくる際にも、役立ってくれるんじゃないでしょうか。

ミニバンから軽自動車までカバーするサイズ感

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対応車種が幅広い点も見逃せません。高さ203cm、幅150cm、奥行190cmのゆとりある設計は、セレナなどのミニバンから、N-BOXやタントなどの軽ハイトワゴンまでカバーします。

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全高が低いセダンやコンパクトタイプなどは設置が難しいかもしれませんが、多くのファミリーや車中泊ユーザーにとって、愛車の可能性を広げるアイテムになるはずです。

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家族でのアウトドア計画に、自然と一体化したリビングを盛り込んでみてはいかがでしょうか？「トランクゲートメッシュテント」が気になる方は、対応車種などの詳細情報をチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY