俳優の有村架純さん（33）、石田ひかりさん（53）、姫野花春さん（16）がトリプル主演する映画『さとこはいつも』（9月18日公開予定）のティザービジュアルが公開され、3人がコメントを寄せました。

本作は、沖田修一監督のオリジナル新作映画で、年齢も育った環境も異なる3人の「さとこ」を描いた物語。公開されたティザービジュアルの左上には、“人は誰でも一冊なら、自分の本が書けるんだって”のキャッチコピーが添えられ、三者三様の“さとこ”が伝わってくるビジュアルになっています。

映画配給会社の宣伝部でバリバリ仕事をしつつ、6年目になる不倫が倦怠期を迎えている35歳・西田沙都子を演じる有村さんは、「沖田組は誰もが互いにリスペクトし合い、何より監督自身が毎カット楽しそうに撮影されていて。素敵な空間の中私も沙都子として何が出来るかを考えるその時間が本当に幸せでした。失敗も成功も全部自分の人生。そっと肯定し豊かにしてくれるお話です」と話しました。

子育てがひと段落し、久々の自分時間で夢に目覚めた55歳・飯島里子を演じる石田さんは、「現場は沖田作品そのものを表しているかの如く本当に雰囲気が良く、みんな監督が好きでした。どこまでもフレッシュで可愛く、眩しいほど伸び伸びしている姫野花春ちゃんと、本当に素敵なお姉さんになった有村架純ちゃんと一緒に、3人で『さとこ』を演じたことは、嬉しくそして貴重な経験でした」とコメント。

そして、同級生に恋するソフト部所属の15歳・中井聡子を演じる姫野さんは、「初めての作品に迷いや不安を抱えながらも、ひとつひとつ、聡子の物語を紡いでいけたのは沖田監督やスタッフの方々のおかげです。そんなあたたかく、いつも笑顔が溢れる現場に行ける日々が本当に楽しくて仕方がありませんでした。完成した作品を観て、自分の内側にあるたったひとつの物語に触れ、これまで歩んできた道も、これから歩んでゆく道も、そっと照らしつづけてくれているように感じます」とコメントを寄せました。