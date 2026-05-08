【リラックマ】「ピュレグミ」コラボデザインのグッズが登場！
サンエックスより、カンロの人気商品「ピュレグミ」と「リラックマ」がコラボレーションしたグッズが、全国のロフト（一部店舗を除く）にて2026年5月16日（土）より、サンエックスネットショップにて5月18日（月）10時より限定発売される。
＞＞＞リラックマ×ピュレグミアイテムをチェック！（写真18点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
『ピュレグミ』はカンロの人気商品。フルーツのおいしさを引き出す ”すっぱいパウダー” と独自の ”果肉食感” により、噛むほどにフルーティーな甘ずっぱいおいしさが広がり、食べた瞬間こころが晴れるように、ちょっとハート（気持ち）があがるハート型のグミ。
このたび、リラックマとピュレグミがコラボレーション。
キラキラかわいいピュレグミのハート型モチーフがポイントのぬいぐるみをはじめ、ピュレグミを手にしたリラックマたちのフルーティで爽やかなカラーリングのアイテムが多数ラインナップする。
商品ラインナップは、ぬいぐるみ、ぶらさげぬいぐるみ、ブロックメモ、クリアホルダーセット、ミニタオル、巾着、アクリルキーホルダー、ヘアクリップ、クリアハート窓付きポーチ、トートバッグ。
ピュレグミのパッケージやカラーの装飾の中で、ピュレグミを食べているリラックマたちがかわいくデザインされている。
（C）2026 Kanro Inc. （C）2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
＞＞＞リラックマ×ピュレグミアイテムをチェック！（写真18点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
このたび、リラックマとピュレグミがコラボレーション。
キラキラかわいいピュレグミのハート型モチーフがポイントのぬいぐるみをはじめ、ピュレグミを手にしたリラックマたちのフルーティで爽やかなカラーリングのアイテムが多数ラインナップする。
商品ラインナップは、ぬいぐるみ、ぶらさげぬいぐるみ、ブロックメモ、クリアホルダーセット、ミニタオル、巾着、アクリルキーホルダー、ヘアクリップ、クリアハート窓付きポーチ、トートバッグ。
ピュレグミのパッケージやカラーの装飾の中で、ピュレグミを食べているリラックマたちがかわいくデザインされている。
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