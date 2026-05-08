“元アイドル”165cmレースクイーン、ミニ丈パンツ姿が「スタイル抜群」「最高」「ラインが綺麗」
レースクイーンの池永百合が8日までにInstagramを更新。オフショルダー姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
今回「おはようございます 何枚目が好き？ #沖縄 #沖縄旅行 #瀬長島 #ウミカジテラス」とつづり、公開したのは白のショーパン姿。カメラに眩しい笑顔も見せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「ラインが綺麗」などコメントが多数集まっている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
今回「おはようございます 何枚目が好き？ #沖縄 #沖縄旅行 #瀬長島 #ウミカジテラス」とつづり、公開したのは白のショーパン姿。カメラに眩しい笑顔も見せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「ラインが綺麗」などコメントが多数集まっている。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）