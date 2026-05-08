池永百合、ソロショット　※「池永百合」Instagram

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　レースクイーンの池永百合が8日までにInstagramを更新。オフショルダー姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。

【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」　水着姿も（17枚）

　池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。

　今回「おはようございます　何枚目が好き？　#沖縄　#沖縄旅行　#瀬長島　#ウミカジテラス」とつづり、公開したのは白のショーパン姿。カメラに眩しい笑顔も見せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「ラインが綺麗」などコメントが多数集まっている。

引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）