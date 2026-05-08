日本サッカー協会の宮本恒靖会長（４９）が８日、都内で取材に応じ、４月１６日に森保ジャパンへコーチでの加入が発表された中村俊輔氏（４７）への期待感を語った。

宮本会長と中村氏は、代表のアンダー世代やＡ代表でもドイツＷ杯（２００６年）など長きにわたり、ともにプレーした。宮本会長は「俊輔ならではの感覚的なものを言語化して、選手に伝えることができると期待している。セットプレーのアイデアとか、相手ＧＫとの駆け引きとか、今までいたコーチとはまた違った視点をもたらしてくれる。何より選手から生まれる、元代表のレジェンド的な人と一緒にＷ杯を戦う相乗効果みたいなものを期待したい」と語った。

また、「Ｕ―１９、２０の時くらいからＦＫを何本も決めるのを（ＤＦの）自分は後ろから見られる幸運に恵まれた」とし、当時高３の俊輔氏を最初に見た時に「すごい細くて心配したが、１回目の練習でドリブルもキレがあり、才能を感じた。キックの才能、これはダイヤモンド（の原石）だなって」と印象を口にした。「ユニークなのは昔から自分で髪の毛を切っていたこと。（サッカーゲームの）ウイニングイレブンとかを当時みんなでやっていたんですが、（俊輔が）一番強かった。俯瞰して（全体を）見られるような目があった」と振り返った。

宮本会長は６月１１日（日本時間１２日）に開幕するＷ杯北中米大会に８大会連続８度目出場となる日本代表についても「昔から脈々と受け継がれてきた、何で負けたのか、何で勝ったのかみたいなところ（の知見）が生かされるものがある」とし、「（過去と比べ）経験値、宿泊地選びや、ベースキャンプに入るタイミング、親善試合でどういうメンバー構成でいくのかといったチームづくり、そういうものは変わってきていると思う。もちろん今回も移動、暑さがあるが、不確定要素が出てきた時に、対応しうるだけの人であったり質は少しずつ上積みされている。難しい局面が出てくることも予想されるが、それを乗り越えるという、みんなの強い決意はある」と期待を込めた。