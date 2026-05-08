お笑い芸人の村上ショージ（70）が8日、都内で芸歴49年の集大成として挑むイベントをPRした。イベントは3種類。（1）大阪・なんばのLAUGH＆PEACE ART GALLERYで今月22〜24日に開催する初の個展「村上ショージの生き言葉展〜明日より今日」、（2）大阪・なんばグランド花月で今月24日に開催する個展開催記念ライブ「あなた75歳から売れるわよ。」「細木先生、少し早く売れそうです。」、（3）7〜12月に毎月1カ所、計6カ所を巡る全国ツアーに向けた意気込み、見どころなどをたっぷりと語った。

（1）の個展は、直筆の「ダルマの絵」と心に響く「言葉」をセットに、31枚描き下ろした。ダルマの絵は「昔から好きで描いていた」といい、筆ペンで書いたという書は「難しい言葉じゃなく、普通の言葉。ちょっとでも胸に引っかかったらいいなと。人生に間違いはあっても正解はなし、とか」と説明した。31枚は日めくりカレンダーとして、個展会場やライブ会場で2200円（税込み）で販売を予定している。

個展タイトルの「明日より今日」の意味については「今日の方が大事なんです。明日よりも今日、頑張れよ、と。明日はどうなるか分からへんし。記者会見せなあかんことになってたり…」と話し、笑わせた。ダルマが好きな理由については「やっぱり、転んでも立ち上がる。そういうところって、人間にも必要なんやろうなって思って」と話し、報道陣をうならせた。

（2）の記念ライブのタイトル「あなた75歳から売れるわよ。」については「50歳ぐらいの時」に、故細木数子さんに実際に言われた言葉だという。今月28日が71歳の誕生日。4年後の75歳から売れそうな実感はないというが「ここまで来ることができた、ありがたさ、今おれることに、感謝はすごくしますよね」と、芸歴49年の現在も、劇場から声が掛かり続ける現状をしみじみと語った。

ちなみにこの日、PRした3種のイベントは「芸歴49年の集大成」と銘打たれたが「49年」の意味については「ないんですよ」と話し、笑いを誘った。来年の芸歴50周年の節目も「50年はしません」と即答し、大笑い。現状で計画はないようだ。

（3）の全国ツアーは、いずれも午後5時15分開場、午後6時開宴で、山名文和（アキナ）と、スクールゾーンの2人がレギュラーメンバーとして全会場に出演予定。詳細は以下の通り（※は各会場ごとのゲスト）。

▽7月19日 静岡・御殿場市民会館（小ホール）※NON STYLE

▽8月16日 長崎・アルカスSASEBO（イベントホール）※アインシュタイン

▽9月6日 山形・山形市民会館（小ホール）※マユリカ

▽10月10日 石川・石川県教育会館※蛍原徹

▽11月14日 山口・下関市民会館（中ホール）※レインボー

▽12月20日 滋賀・びわ文化学習センター※未定

いずれも、満員で1000人を超えるような大規模な会場ではないという。村上は「理想は100人。300人だと、ちょっときついかな。1番ウケるのは6人ぐらい」と話し、この日集まった報道陣やスタッフ、十数人を笑わせて“ほらね”とばかりに、うれしそうに笑っていた。全国ツアーに向けて村上は新作のネタを準備中だという。