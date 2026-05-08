【義実家へ帰省、ムリ〜！】更年期マウント？疲れるのよ！！【第15話まんが】#ママスタショート
長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、10年以上続けてきた義実家への帰省に区切りをつけたい一件です。
義実家への帰省に疲れ切っているミカさん。繰り返される昔話にいつまでも消えない疎外感。気を使いすぎていつも帰宅するとダウンしてしまう始末。
義母「ミカちゃんお疲れなの？」
義母に本当のことなんて話せるわけもなく、ミカさんは当たり障りのない言葉を返します。すると義母、突然のドヤ顔＆語りスタート。
義母「体が変化する時期よね〜。あと少しの辛抱よ！」
違う、そうじゃない。義実家に帰省し続ける限り、心から休まる長期休みがないと絶望するミカさん。どうすればいいのでしょう。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、10年以上続けてきた義実家への帰省に区切りをつけたい一件です。
義実家への帰省に疲れ切っているミカさん。繰り返される昔話にいつまでも消えない疎外感。気を使いすぎていつも帰宅するとダウンしてしまう始末。
義母に本当のことなんて話せるわけもなく、ミカさんは当たり障りのない言葉を返します。すると義母、突然のドヤ顔＆語りスタート。
義母「体が変化する時期よね〜。あと少しの辛抱よ！」
違う、そうじゃない。義実家に帰省し続ける限り、心から休まる長期休みがないと絶望するミカさん。どうすればいいのでしょう。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部