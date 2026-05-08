藤原大祐、プロゴルファー岩井姉妹が出演するDoleブランドPR動画起用曲「100目惚れ」配信リリース決定

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藤原大祐（読み：ふじわらたいゆ）のDoleブランドPR動画に起用された楽曲「100目惚れ」の配信リリースが決定した。

■PR動画に出演する岩井姉妹と同世代の藤原大祐が大切な人を想う気持ちを書き下ろした「100目惚れ」

2025年は7月期日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる－めぐり－』、映画『俺ではない炎上』、『（LOVE SONG）』出演MBSドラマ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』の主演、2026年はみずほフィナンシャルグループ「青くていいんだ。」新プロジェクトの主題歌「満天ミライHOPE」をリリースするなど、アーティスト・俳優として活躍している藤原大祐。

そんな藤原が、新曲「100目惚れ」を5月20日にリリースすることが決定した。

「100目惚れ」が起用されたDoleブランドPR動画には、2021年からDoleのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛選手と岩井千怜選手が出演。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の「家族で頑張る」ストーリーになっており、そんな岩井姉妹と同世代の藤原大祐が、大切な人を想う気持ちを書き下ろした「100目惚れ」で繊細なメロディと言葉を紡ぐことで映像に彩りを添えている。

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「100目惚れ」

■【画像】「100目惚れ」配信ジャケット、ライブ情報

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藤原大祐 OFFICIAL SITE

https://taiyufujiwara.com/