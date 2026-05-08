韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年5月8日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、チームメイトのカイル・タッカー外野手（29）よりもチームに貢献していると報じた。

タッカーは4年総額2億4000万ドルの大型契約

米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎えた。早期大リーグ昇格を目指す中、ムーキー・ベッツ内野手（33）が右脇腹を痛め負傷者リスト入りしたのに伴い、4月6日に大リーグに昇格した。

今季は26試合に出場し、打率.314、1本塁打、8打点、5盗塁を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.801となっている。

ここまで課題の打撃が好調で、首脳陣の評価は上がっているが、ベッツが戦線復帰した際、キムはマイナー降格の候補となる。米メディアの報道によると、ベッツは5月下旬にも復帰する見通しだという。

大リーグ残留に向け、キムの必死のアピールが続く中、「スポーツ朝鮮」は「キム・ヘソン、本当に信じられない 3480億ウォンのFA打者よりも貢献度が高い、株価急騰の予兆か」とのタイトルで記事を展開した。

同メディアが「FA打者」と表現したのは、昨オフ、シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）でドジャースに移籍したタッカーだ。米メディアによると、タッカーは4年総額2億4000万ドル（約380億円）の大型契約を結んだという。

「キムの1250万ドルはドジャースでは低レベル」

タッカーは今季、ライトのレギュラーとして36試合に出場して、打率.252、4本塁打、19打点を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.734で、キムよりも低い数字となっている。

大リーグのスター選手と、マイナーから這い上がったキム。大きく立場が異なる両者に関して、「スポーツ朝鮮」は「2人の年俸とチーム内の貢献度が、さらに比較対象となっている」と指摘し、両者の契約内容に言及した。

キムとタッカー、それぞれの契約を比較すると、タッカーの4年総額2億4000万ドル（約380億円）に対して、キムは3年総額1250万ドル（約19億7500万円）だ。記事では「キム・ヘソンの1250万ドルは、ドジャースのようなビッグクラブでは低レベルの年俸だ」とした。

米メディアによると、ベッツは9日に行われる3Aの試合に出場を予定しているという。今季出遅れているトミー・エドマン選手（30）、キケ・ヘルナンデス内野手（34）も復帰を目指しており、今後、外野を含めたポジション争いに激しさが増していく。