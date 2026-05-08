ヤンキースが若手有望株、スペンサー・ジョーンズ外野手（24）をメジャー初昇格させる予定と7日（日本時間8日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

この日、レンジャーズ戦で左翼手として先発出場したジェーソン・ドミンゲスが守備でフェンスに激突し、左肩を負傷。負傷者リスト（IL）入りする見通しとなった。

代役として名前が挙がったのがジョーンズだ。2022年のMLBドラフト1巡目（全体25位）でヤンキースから指名され、今季は3Aで33試合に出場し、打率・258、11本塁打、41打点、OPS・958を記録している。

左投げ左打ちのジョーンズは身長6フィート7インチ（約2メートル1センチ）の巨体を武器にする長距離砲で「左のジャッジ」とも呼ばれている。

同サイトは「ヤンキースが長年夢見てきた光景がある。アーロン・ジャッジとスペンサー・ジョーンズという、共に身長6フィート7インチを誇る巨漢スラッガーが、左右の打席からボールを打ち砕き、外野に並び立つ姿だ」と同じ長身のジャッジと“ツインタワー”を結成することに期待を寄せた。