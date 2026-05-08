「全員ノンアル3.5時間」 堀琴音が楽し過ぎた祝勝会を報告 同級生が集まって永峰咲希のツアー通算4勝目を祝福！
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。3月に地元・宮崎で開催された国内女子ツアー「アクサレディス」で通算4勝目を挙げた永峰咲希の祝勝会を、同級生が集まって開催したことを投稿した。
【写真】「3時間半ノンストップで喋れる同級生」強すぎと自負する4人（全2枚）
祝勝会には安田彩乃と権藤可恋も参加。3人は1995年生まれ、堀だけが96年3月生まれだが、学校では全員が同学年だ。「3時間半ノンストップで喋れる同級生強すぎ」と堀は楽しそうに振り返った。そして「さきちゃん改めておめでとう」と祝福していた。投稿ではケーキを持った永峰を中心にした4人の集合写真と、「優勝おめでとう」だけでなく「Happy Birthday」とも書かれたプレートと永峰のアップを公開。永峰は4月28日に4人の中では最初に31歳の誕生日を迎えたお祝いも兼ねていたようだ。そして投稿の最後にはハッシュタグを添えて「#3人と話しして思ったこと」「#私って普通じゃないかも笑」「#個性」「#みんな違ってみんな良い」との思いを明かしていた。この投稿に出席者の一人、権藤が「全員ノンアル3.5時間 笑笑」とコメントすると、堀は「間違いないwww ノンアルで話途切れることなくその時間は凄いよねww」と返していた。ファンからも「練習時間より長い〜？」「次はこっちゃんの番ですよ、頑張れ」などの声が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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