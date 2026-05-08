YOSHIKI、米エンタメ界最高栄誉を受賞へ 116年の歴史誇る名誉賞で日本人アーティスト初受賞 長年の慈善活動も高く評価

YOSHIKI、米エンタメ界最高栄誉を受賞へ 116年の歴史誇る名誉賞で日本人アーティスト初受賞 長年の慈善活動も高く評価