新型「エルグランド オーテック」初公開！

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2026年5月8日、新型ミニバン「エルグランド」のカスタムカー「エルグランド AUTECH（オーテック）」を先行公開しました。



新型エルグランドは今夏の発売を予定しています。

エルグランドは1997年に登場したミニバンです。メッキパーツを多用した押し出しの強いデザインに、豪華な仕立てのインテリア、ハイパワーなパワーユニットを搭載し、高級ミニバンのジャンルを開拓しました。

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通算4代目となる新型は、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で初公開され、2026年夏の発売がアナウンスされました。

2010年に登場した3代目から実に16年ぶりのフルモデルチェンジとなる新型エルグランドは、「The private MAGLEV（リニアモーターカー）」をコンセプトに、堂々としつつも日本的なモダンさを追求したデザインを採用。

インテリアも大型ディスプレイの採用などで大幅に近代化したほか、キルティングや木目パネルを広い範囲にあしらい、アンビエントライトや22スピーカーのプレミアムサウンドシステムを搭載するなど、高級ミニバンらしいくつろげる空間となっています。

パワートレインは日産独自のハイブリッド「e-POWER」の最新第3世代を採用。専用設計した1.5リッター発電専用エンジンとモーターや発電機、インバーターなどをひとまとめにした「5-in-1」ユニットを搭載することで静粛性と燃費性能を大幅に向上させています。

また駆動方式は日産独自の電動四輪制御技術「e-4ORCE」による電動4WDとすることで、揺れの少ない快適な乗り心地とコーナリング性能の向上を実現。

このほか、プラットフォームの刷新や徹底した遮音性能の追求、サスペンション減衰力をシーンに応じて変更する「インテリジェントダイナミックサスペンション」の採用などで、走行性能および快適性能の大幅な引き上げを図りました。

先進運転支援システムでは、最新の「プロパイロット」と高度支援の「プロパイロット2.0」を搭載。ドライバーの疲労軽減と安全性能を向上しています。

そして今回、発売を前にした新型エルグランドのカスタムカー オーテックが先行公開されました。

オーテックはNMCが手掛けるカスタムカーシリーズのひとつで、軽自動車からSUVなど、日産の各モデルで展開されています。

ブランドコンセプト「プレミアムスポーティ」をキーワードに、ブランド発祥の地である湘南・茅ヶ崎の海をモチーフとしたブルーのボディカラーやインテリアステッチ、専用シルバーのフィニッシャー加飾などを特徴としています。

新型エルグランドにも現行型（3代目）に続きこのオーテックモデルがラインナップされ、オーテックシリーズのフラッグシップモデルとして位置づけられています。

エクステリアでは、オーテックシリーズ共通の海のきらめきをイメージしたドットパターンのグリルや白波をモチーフとしたボディ下部のメタル調フィニッシュパーツで、ワイド＆ローなスタンスを演出。

フロントのプロテクターにはシリーズ初となるビルトイン型のシグネチャーLEDを装備し、デザインの一体感をもたらします。

足元にはスポークタイプの専用デザインの18インチアルミホイールを装備し、エレガントな印象を与えます。

インテリアはブラックをベースに、シートステッチやドアトリム、インパネなどにブルーのアクセントを随所に取り入れています。シート表皮はオーテックシリーズ初の専用「プレミアムナッパレザー」を採用し、しっとりとした上質な触感を実現。

また、シートやドアトリムには、さざなみからインスパイアされた専用キルティングを施したほか、フィニッシャー類はダーククロームでコーディネートし、特別感のある仕立てとしています。

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このほか、NMCによるカスタムカー2モデル「AUTECH LINE（オーテックライン）」、最上級の設えとした「VIP」も今回同時に先行公開されています。

なお新型エルグランドの価格や詳細スペックなどは、オーテックも含めて現在発表されておらず、今年夏の発売日付近でアナウンスされるものとみられます。