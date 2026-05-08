飲んだあとはカフェでゆっくり。横浜西口エリアに「ネオ大衆酒場」と「映えカフェ」が同時オープン
ココロオドルは4月28日、横浜駅西口の商業施設「ハマボール イアス」1階に、「大衆酒場 また会いにゆきます。 横浜店」と「Miss pretty woman 横浜店」の2店舗を同時グランドオープンした。
「また会いにゆきます。」外観
「大衆酒場 また会いにゆきます。」は、新宿・渋谷で予約困難な人気を誇る酒場。昭和レトロな落ち着きと現代的なセンスが融合した「ネオ大衆酒場」で、ライブ感のある鉄板料理や、串スタイルの天ぷらが楽しめる。
新名物天串
また会い焼きそば 特製醤油ダレ
「Miss pretty woman」は、ららぽーとTOKYO-BAYで連日行列の人気カフェレストラン。「大人かわいい」を体現した空間で、本格イタリアンからSNS映えするスイーツまで楽しめる。ふわふわ食感のスフレパンケーキや、英国式ミルクティーなど、SNS映えするスイーツとドリンクを豊富に取りそろえる。
「Miss pretty woman」外観
スフレパンケーキ メルティレアチーズティラミス
賑やかに飲める酒場と、ゆったり過ごせるカフェという対極的な2業態を並べることで、1軒目はお酒、2軒目はスイーツといった「同施設内でのハシゴ利用」という新しい外食スタイルを提案している。
「また会いにゆきます。」外観
「大衆酒場 また会いにゆきます。」は、新宿・渋谷で予約困難な人気を誇る酒場。昭和レトロな落ち着きと現代的なセンスが融合した「ネオ大衆酒場」で、ライブ感のある鉄板料理や、串スタイルの天ぷらが楽しめる。
また会い焼きそば 特製醤油ダレ
「Miss pretty woman」は、ららぽーとTOKYO-BAYで連日行列の人気カフェレストラン。「大人かわいい」を体現した空間で、本格イタリアンからSNS映えするスイーツまで楽しめる。ふわふわ食感のスフレパンケーキや、英国式ミルクティーなど、SNS映えするスイーツとドリンクを豊富に取りそろえる。
「Miss pretty woman」外観
スフレパンケーキ メルティレアチーズティラミス
賑やかに飲める酒場と、ゆったり過ごせるカフェという対極的な2業態を並べることで、1軒目はお酒、2軒目はスイーツといった「同施設内でのハシゴ利用」という新しい外食スタイルを提案している。