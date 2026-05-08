²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬²Æ¾ì½êµÙ¾ì¡Ö½é¤Î½éÆü¤«¤éÁ´µÙ¡×¤Î¸«¹þ¤ß
ÂçÁêËÐ¤ÎÀ¾²£¹Ë¤ÇÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Î¡ÖÂç¤ÎÎ¤¡×¤¬¡¢5·î10Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¤òµÙ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤ÎÎ¤¤Ï2025Ç¯11·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤Î½ªÈ×¤Çº¸¸ª¤òÄË¤á¤ÆÀé½©³Ú¤òµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯3·î¤ÎÂçºå¾ì½ê¤âÅÓÃæµÙ¾ì¤·¡¢½Õ½ä¶È¤ä5·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Î·Î¸ÅÁí¸«¤Ç¤âÁêËÐ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥±¥¬¤«¤é¤Î²óÉü¶ñ¹ç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
5·î8Æü¤ÎÂçÁêËÐ¼èÁÈÊÔÀ®²ñµÄ¤Ç¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¼èÁÈ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¤ÎÎ¤¤ÎµÙ¾ì¤Ï2¾ì½êÏ¢Â³3²óÌÜ¤Ç¡¢2023Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ë½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ½éÆü¤«¤é¤ÎÁ´µÙ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²£¹Ëºß°Ì6¾ì½êÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇÂç¤Î»îÎý¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢º£¸å¡¢7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉü³è¤ò´ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£