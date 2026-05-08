193cmの元JリーガーGKで料理研究家の小泉勇人氏が、1食につき8～12皿と大量の皿に盛られた料理をアップし、「作るのは任せて。洗い物は任せていい？」とX(旧ツイッター)にアップ。これに同じく料理研究家のリュウジ氏が「片付けまでが料理です 片付けまでが料理です 片付けまでが料理です あと人任せにするには皿多すぎです」とリポストし、話題になっている。



【写真】騒動の発端となった大量の小皿を使用した料理 でも美味しそ～う！

元々は小泉氏が5日のポストに端を発した。これに「洗い物を任せるつもりならこの食器数(しかも洗いにくい)は殺意しか無い…!!」「洗い物任せるならとりあえず皿を一つにまとめてくれ」「いやじゃ!!」「この量の洗い物は殺意わく」「キレる自信がある」と言ったコメントがズラリ。



「せめてワンプレートにしろ！」というコメントに応えた小泉氏が「お皿いっぱいだと洗い物が大変だとのことなので、ワンプレートも作れますよ？」と2種のワンプレート料理をアップ。だが大皿の上に小皿が乗っていたり、汁物椀やデザート皿が別に添えられていたことから「ワンプレートのいい所は洗い物少ないところなんやから上に皿置いてどうすんねんw」「皿の上の小皿も要らないな。まだ減らせる!!」「ワンプレートじゃないやんw 皿の上に皿がのってるやんけ」という突っ込みが殺到。



「もう分かった。これなら文句なくワンプレートだよね？これなら流石にいいよね？？」と一皿にぎっしりと盛られた料理をアップしたところ「強いて言うなら"余白の美"が欲しいね」と言ったコメントが。これに小泉氏は「もういいよワンハンドプレートなら許してくれる？これで食べてね洗い物も出ないし」と白飯を素手に乗せた写真をポスト。すると「しっかりツーハンドですね」とさらなる突っ込みが入っていた。



それでもリュウジ氏の「片付けまでが料理です」のリポストを受け「大御所に言われちゃあ改心せねばならぬ 料理は任せて！洗い物も任せて！専業主夫できます」と洗い物動画をアップ。また「この2日間で『小皿マン』とか『皿ハラ』って心胆後出来てて笑う。広辞苑に載せてくれますか？」と騒動を振り返っていた。



大量の皿を「洗いたくない」とばかりに意思表示するのは小泉氏の鉄板ネタ。それだけにリュウジ氏の突っ込みに疑問やフォローした方がいいのでは？と心配する人も。だが旧知のリュウジ氏はきちんと洗い物をしていることを知っているとした上で「僕が彼ならジョークを知り合いに真面目に弁明される方が嫌ですね」とポストしていた。



小泉氏は鹿島アントラーズ 、水戸ホーリーホック 、グルージャ盛岡 、ザスパクサツ群馬 、ヴァンフォーレ甲府に所属した元Jリーガー。現役時代の経験から「食を起点に多方面から人生を豊かに」の理念から、さまざまな発信をしている。また、こども家庭庁のことも家庭審議委員なども務めている。



（よろず～ニュース編集部）