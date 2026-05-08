新入社員が選ぶ「理想の女性上司」ランキング！ 2位「有働由美子」、圧倒的人気の1位は？ 【文化人部門】
明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【文化人部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、フリーアナウンサーの有働由美子さんでした。
知性的でコミュニケーション能力が高く、状況を整理して伝えてくれそうな点が理想の上司像として支持されました。専門知識や経験に基づいた安定感があり、対話を通じて物事を進めてくれそうなイメージが評価されています。
1位は、アナウンサーの水卜麻美さんでした。
明るく親しみやすい人柄が支持され、同部門において10年連続で1位を獲得する圧倒的な人気を誇っています。特に女性からの支持が厚く、場の雰囲気をなごやかにしてくれる安心感のある存在として選ばれました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：有働由美子
2位は、フリーアナウンサーの有働由美子さんでした。
知性的でコミュニケーション能力が高く、状況を整理して伝えてくれそうな点が理想の上司像として支持されました。専門知識や経験に基づいた安定感があり、対話を通じて物事を進めてくれそうなイメージが評価されています。
1位：水卜麻美
1位は、アナウンサーの水卜麻美さんでした。
明るく親しみやすい人柄が支持され、同部門において10年連続で1位を獲得する圧倒的な人気を誇っています。特に女性からの支持が厚く、場の雰囲気をなごやかにしてくれる安心感のある存在として選ばれました。
(文:All About ニュース編集部)