松本人志、母と感動の再会 カメラ完全密着でドキュメント配信決定＆2ショット公開
【モデルプレス＝2026/05/07】松本人志が、お笑いコンビ・ダウンタウンの有料配信の新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」にて、『その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント』が5月10日に配信される。
【写真】松本人志、母との貴重な過去ショット
2025年12月6日配信の「LIVE+」にゲスト出演した兄・隆博さんの口から、母・秋子さんは、長年住み慣れた尼崎を離れ、現在は愛媛へと居住地を移していることが明かされた。長らく直接顔を合わせられていなかったが、兄の言葉を受けてついに松本が動いた。
本作は、愛媛でオカンと再会を果たすその瞬間までを余すところなく記録したドキュメント。照れ隠しのボケと、変わらないオカンのツッコミ。久しぶりの親子の再会は、果たしてどんな結末を迎えるのか。
本編への期待を高める、約12分間に及ぶ特別先行映像は公式YouTubeにて公開されている。（modelpress編集部）
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【写真】松本人志、母との貴重な過去ショット
◆松本人志、母と再会 カメラが完全密着
2025年12月6日配信の「LIVE+」にゲスト出演した兄・隆博さんの口から、母・秋子さんは、長年住み慣れた尼崎を離れ、現在は愛媛へと居住地を移していることが明かされた。長らく直接顔を合わせられていなかったが、兄の言葉を受けてついに松本が動いた。
本作は、愛媛でオカンと再会を果たすその瞬間までを余すところなく記録したドキュメント。照れ隠しのボケと、変わらないオカンのツッコミ。久しぶりの親子の再会は、果たしてどんな結末を迎えるのか。
本編への期待を高める、約12分間に及ぶ特別先行映像は公式YouTubeにて公開されている。（modelpress編集部）
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