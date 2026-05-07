その気遣いが尊い…猫の隣で寝たい犬のやりとりが話題に「動物の能力は計り知れん」「何もかもが可愛すぎ」「みんなが優しい」

その気遣いが尊い…猫の隣で寝たい犬のやりとりが話題に「動物の能力は計り知れん」「何もかもが可愛すぎ」「みんなが優しい」