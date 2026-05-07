6日夜、新潟市中央区の神社で火事があり、1人がケガをして病院に搬送されました。



■白井希咲記者

「古町2番町です。建物から激しく炎が吹き出ていて、火の粉も高く舞い上がっています。消防による消火活動が続けられています。」



火事があったのは、新潟市中央区古町通2番町の『愛宕神社』です。6日午後11時半ごろ、近くの住民から「建物が炎上している」と消防に通報がありました。火は約3時間半後に消し止められましたが、愛宕神社は全焼し、ほかにも近隣の住宅などが燃えました。この火事で90代の女性が避難するときに転倒し、顔から出血して病院に搬送されました。



■近くに住む人

「屋根のところまで燃えて怖い。」



■近くで働く人

「外に出たらぼうぼうと燃え上っていたので、びっくりした。怖い、いまも足が震えている。」



現場はマンションや商店が立ち並ぶ商店街沿いにあり、周辺は一時騒然としました。警察と消防が火事の原因を調べています。