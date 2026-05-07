「最近3人目の子どもが産まれ…」「大きな出費は我慢」 現在赤字・38歳子育て世帯のリアルな収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「最近3人目の子どもが産まれました。元々希望していたので、お金がかかることは承知の上でしたが、全ての物価がどんどん高騰していき、以前はお菓子やジュースなど少しの気晴らしのために気軽に買えていたものさえも我慢。必要なものしか買えなくなりました。旅行やお出かけなどの大きな出費ももちろん我慢することが増えました。
日々の小さな幸せを得るためのものでも我慢したり、購入の際にすごく考えたりするようになったので、苦労が増えて幸福度が下がっているなと感じています」
辛抱することが増え、物価高が家計に大きな影響を与えていることがうかがえます。
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：動画編集
・世帯年収：700万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：11万円
・間取り：3LDK
・食費：10万円（うち外食2万円）
・交際費：0円
・電気代：1万5000円（太陽光発電）
・ガス代：0円（オール電化のため）
・水道代：7000円
・通信費：2万円
・車の維持費：2万5000円（車2台分のガソリン代）
・毎月貯蓄に回している額：0円（現在赤字）
生活のやりくりのポイントは「クーポンやポイントを活用しています。また貯めたポイントで投資したりしています。外出する時はできるだけ水筒、お菓子を持参します」と教えてくれました。
今後については、「ただ外で働いても時間は拘束されるし、稼ぎも国に搾取される分も多いのが気になる。今後も在宅ワークで生活できるように計画中です」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
「苦労が増えて幸福度が下がっている」今回は、兵庫県に住む38歳女性の生活実態です。
「最近3人目の子どもが産まれました。元々希望していたので、お金がかかることは承知の上でしたが、全ての物価がどんどん高騰していき、以前はお菓子やジュースなど少しの気晴らしのために気軽に買えていたものさえも我慢。必要なものしか買えなくなりました。旅行やお出かけなどの大きな出費ももちろん我慢することが増えました。
日々の小さな幸せを得るためのものでも我慢したり、購入の際にすごく考えたりするようになったので、苦労が増えて幸福度が下がっているなと感じています」
辛抱することが増え、物価高が家計に大きな影響を与えていることがうかがえます。
「在宅ワークで生活できるように計画中」【兵庫県在住38歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：動画編集
・世帯年収：700万円
・貯蓄額：500万円
・家賃（住宅ローン）：11万円
・間取り：3LDK
・食費：10万円（うち外食2万円）
・交際費：0円
・電気代：1万5000円（太陽光発電）
・ガス代：0円（オール電化のため）
・水道代：7000円
・通信費：2万円
・車の維持費：2万5000円（車2台分のガソリン代）
・毎月貯蓄に回している額：0円（現在赤字）
生活のやりくりのポイントは「クーポンやポイントを活用しています。また貯めたポイントで投資したりしています。外出する時はできるだけ水筒、お菓子を持参します」と教えてくれました。
今後については、「ただ外で働いても時間は拘束されるし、稼ぎも国に搾取される分も多いのが気になる。今後も在宅ワークで生活できるように計画中です」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)