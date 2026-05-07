　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 22148(　 18213)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 300(　　　50)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 20499(　 19716)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 19627(　　7817)
　　　　　 　 　 6月限　　　248143(　248117)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 248(　　 248)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 14347(　 12458)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 500(　　 200)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 27786(　 27696)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 11494(　 10374)
　　　　　 　 　 6月限　　　161356(　161350)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 406(　　 406)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1548(　　 987)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5220(　　3199)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6578(　　6578)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4412(　　2399)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10332(　　8321)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4340(　　1510)
　　　　　 　 　 6月限　　　 13467(　 12847)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2954(　　1169)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　63(　　　63)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10306(　　8438)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　9125(　　3525)
　　　　　 　 　 6月限　　　 16217(　 16115)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　34(　　　34)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3093(　　2240)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8200(　　7738)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　8212(　　 462)
　　　　　 　 　 6月限　　　 13569(　 13569)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9949(　　9676)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 21568(　 21563)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　6546(　　5540)
　　　　　 　 　 6月限　　　118644(　112529)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　10(　　　 6)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1959(　　 648)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2159(　　1229)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 10556(　　2206)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3568(　　3568)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3377(　　 994)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2274(　　1634)
日経225ミニ　 　 5月限　　　 12600(　　 100)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1496(　　1496)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1587(　　1551)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　21(　　　21)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース