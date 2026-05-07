外国証券 先物取引高情報まとめ（5月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22148( 18213)
9月限 300( 50)
TOPIX先物 6月限 20499( 19716)
日経225ミニ 5月限 19627( 7817)
6月限 248143( 248117)
7月限 248( 248)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14347( 12458)
9月限 500( 200)
TOPIX先物 6月限 27786( 27696)
日経225ミニ 5月限 11494( 10374)
6月限 161356( 161350)
7月限 406( 406)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1548( 987)
TOPIX先物 6月限 5220( 3199)
日経225ミニ 6月限 6578( 6578)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4412( 2399)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 10332( 8321)
日経225ミニ 5月限 4340( 1510)
6月限 13467( 12847)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2954( 1169)
9月限 63( 63)
TOPIX先物 6月限 10306( 8438)
日経225ミニ 5月限 9125( 3525)
6月限 16217( 16115)
7月限 34( 34)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3093( 2240)
TOPIX先物 6月限 8200( 7738)
日経225ミニ 5月限 8212( 462)
6月限 13569( 13569)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9949( 9676)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 21568( 21563)
日経225ミニ 5月限 6546( 5540)
6月限 118644( 112529)
7月限 10( 6)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1959( 648)
TOPIX先物 6月限 2159( 1229)
日経225ミニ 5月限 10556( 2206)
6月限 3568( 3568)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3377( 994)
TOPIX先物 6月限 2274( 1634)
日経225ミニ 5月限 12600( 100)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1496( 1496)
TOPIX先物 6月限 1587( 1551)
日経225ミニ 7月限 21( 21)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 22148( 18213)
9月限 300( 50)
TOPIX先物 6月限 20499( 19716)
日経225ミニ 5月限 19627( 7817)
6月限 248143( 248117)
7月限 248( 248)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14347( 12458)
9月限 500( 200)
TOPIX先物 6月限 27786( 27696)
日経225ミニ 5月限 11494( 10374)
6月限 161356( 161350)
7月限 406( 406)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1548( 987)
TOPIX先物 6月限 5220( 3199)
日経225ミニ 6月限 6578( 6578)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4412( 2399)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 10332( 8321)
日経225ミニ 5月限 4340( 1510)
6月限 13467( 12847)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2954( 1169)
9月限 63( 63)
TOPIX先物 6月限 10306( 8438)
日経225ミニ 5月限 9125( 3525)
6月限 16217( 16115)
7月限 34( 34)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3093( 2240)
TOPIX先物 6月限 8200( 7738)
日経225ミニ 5月限 8212( 462)
6月限 13569( 13569)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9949( 9676)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 21568( 21563)
日経225ミニ 5月限 6546( 5540)
6月限 118644( 112529)
7月限 10( 6)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1959( 648)
TOPIX先物 6月限 2159( 1229)
日経225ミニ 5月限 10556( 2206)
6月限 3568( 3568)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3377( 994)
TOPIX先物 6月限 2274( 1634)
日経225ミニ 5月限 12600( 100)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1496( 1496)
TOPIX先物 6月限 1587( 1551)
日経225ミニ 7月限 21( 21)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース