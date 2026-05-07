回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、店内の人気コンテンツツ「ビッくらポン！」の誕生25周年を記念して、1万円分の割引券が当たるキャンペーンを5月8日から実施します。

【貴重！】25年前の「ビッくらポン！」がコレ！ 今と全然、違う！ 「ビッくらポン！」が必ず当たる攻略法も！

「ビッくらポン！」は、同社が「安心・美味（おい）しい・安い」というコンセプトに加え、「記憶に残る楽しさ（エンターテインメント）」も追求する中、子どもがテーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に楽しそうに皿を入れている姿にヒントを得て、2000年に開発・導入しました。

当時は、テーブル脇に設置されたアナログのルーレットが回り、当たりがでると人形が踊りだし、オリジナルのキーホルダーなどがカプセル景品として、蔵（くら）の形をした箱から出てくるという仕様でした。名前の由来は、蔵から「ポン！」とカプセルが飛び出す演出にちなんでいるということです。

1万円分の割引券は、計4000組に当たります。キャンペーンの期間は同月14日までです。