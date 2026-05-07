人気レースクイーンの池永百合（30）が7日までに自身のインスタグラムを更新。サーキットでのショーパン・コスチューム姿を披露した。

「#SUPERGT Rd.2 FUJI GT 3Hours Race GW Special 2日間ありがとうございました！！64号車はP5→P12でチェッカーを受けました 開幕戦に続き厳しい戦いになりましたが、大きなトラブルなく完走できたことが何よりです」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦500クラス決勝のModulo HRC PRELUDE-GTの成績を報告。

爽やかな白を基調としたショーパン・コスチューム姿の写真をアップし「次戦はしばらく空いて8/1-2富士戦です 引き続き64号車への応援をよろしくお願いします 暴風の中会いにきてくださった皆さん本当にありがとうございました 最後の最後までお見送りもありがとうだよー！！皆さんゆっくり休んでくださいね」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「とても可愛いです」「百合ちゃん素敵だよ」「綺麗で可愛い」「セクシーブーツ素敵」「可愛く、かっこいい〜」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。15〜19年に名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。23年からスーパーGTに参戦する「Modulo Nakajima Racing」のレースアンバサダー「Moduloスマイル」を務めている。昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。