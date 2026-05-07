リアル×バーチャル ガールズユニット・Restria、2026年7月5日CHIC HALL SHIBUYAにて初単独イベント開催決定！チケット先行予約スタート！

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2026年5月6日に2nd Digital Single「NEO CITY」をリリースした、リアル×バーチャル ガールズユニット・Restriaが、2026年7月5日（日）にCHIC HALL SHIBUYAにて、初の単独イベントを開催することが決定した。

バーチャルから現実へワープしてきたRestriaが、ついに“リアル世界”で本格始動。

最新曲「NEO CITY」をはじめ、音の力で“ノイズ”と戦うパフォーマンスが、リアルのステージで展開される。

さらに、本日よりオフィシャルサイトにてチケット先行予約がスタート。

先行予約限定で販売されるVIPチケットには、終演後のサイン会が付属する。

また、2026年5月23日には、ららぽーと新三郷にて2nd Digital Single「NEO CITY」のリリースイベントとしてフリーライブの開催も決定している。この日が初のパフォーマンス披露となる。

初パフォーマンスとなるリリースイベントから、初の単独イベントへとつながる彼女たちの歩みを、ぜひ会場で見届けてほしい。

●イベント情報

Restria 1st Patrol Event「WARP to TOKYO」

2026年7月5日（日）CHIC HALL SHIBUYA

1部：開場15：00／開演 15：30

2部：開場18：15／開演 18：45

券種：

VIP（スタンディング／入場特典、優先入場、終演後サイン会付）￥5,000（税込）

一般（スタンディング／入場特典付）￥3,500（税込）

※VIPチケットはオフィシャルサイト先行予約限定販売となります。

※入場特典は入場時に配布いたします。

入場特典は名刺サイズフォトカードとなります。（１部２部別絵柄となります）

※VIP終演後サイン会はA3サイズポスターへのサインとなります。（１部２部別絵柄となります）

内容：

トーク＆ゲーム、ミニライブ

チケット先行予約期間：2026年5月7日（木）18:00〜6月7日（日）23:59まで

チケットのお申込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/restria/1stpatrolevent/ticket-24226/

●リリース情報

Restria 2nd Digital Single

「NEO CITY」（ネオシティ）

2026年5月6日配信開始

作詞：RYUICHI

作曲・編曲・プロデュース：JUVENILE

発売元：HPI Records

販売形態：ダウンロード、各種ストリーミング

リリースイベント

2026年5月23日（土）

2nd Digital Single「NEO CITY」リリース記念フリーライブ at ららぽーと新三郷

https://restria.tokyo/news/detail/77437

2026年5月26日（火）

2nd Digital Single「NEO CITY」1対1オンライントーク会

https://limista.com/projects/7288

バーチャル配信

バーチャル秘密基地より毎週生配信！

配信：19:00 YouTube／20:30 bilibili

※配信スケジュールはオフィシャルサイトをご確認ください。

＜Profile＞

Restria（レストリア）

それは、仮想空間を起点に誕生した3人の“音の戦士”によるユニット。

音楽の力を武器に、人々の心に生まれる“ノイズ”と呼ばれる感情の歪みに向き合い、

それを浄化する存在として活動する「音の戦士 × ノイズパトロール隊」である。

Restriaの大きな特徴は、バーチャル空間と現実世界を自在に行き来する存在であること。

3人が集い、特定の「共鳴コード」を奏でることで、

仮想世界で生まれた想いや意志は現実世界へと転送され、音と感情の共鳴が生み出される。

Restriaは現実世界のステージに立ち、人々の心に取り憑く「ノイズ」（傷ついた心、悲しみ、怒り、孤独などの感情）と向き合い、音楽とパフォーマンスによって、それを浄化していく。

Restriaが届ける音楽とパフォーマンスは、世界に溢れるノイズを削ぎ落とし、心に本来の輪郭を取り戻すためのもの。

仮想と現実をつなぐ存在として、新たな表現のかたちを描き出していく。

音楽プロデューサーには、エレクトロ・HipHop・City Popなどをルーツに持ち、RADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、手がけた楽曲のYouTube総再生数は一億回を越えるMUSIC PRODUCER / ARTIST / DJ / TALKBOX PLAYERのJUVENILE(ジュブナイル)を迎え、Restriaの世界観をサウンド面から構築する。

2026年2月2日（月）バーチャル秘密基地からの初配信を皮切りに本格始動。

2026年2月18日（水）1st Digital Single 「META VERSE LOVE.」にてデビュー。

2026年3月18日（水）「META VERSE LOVE.」の中国語版である、元宇宙之爱.（META VERSE LOVE. - Chinese Ver.）リリース。

2026年5月6日（水）2nd Digital Single「NEO CITY」リリース。

全楽曲中国語版リリース予定となり、中国のSNSであるbilibiliではすでに登録者数が1000人を突破。

リアルとバーチャル、日本と中国を中心に世界に向けて活動を広げるRestriaにぜひ注目してほしい。

関連リンク

Restriaオフィシャルサイト

https://restria.tokyo