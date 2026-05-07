リアル×バーチャル ガールズユニット・Restria、2026年7月5日CHIC HALL SHIBUYAにて初単独イベント開催決定！チケット先行予約スタート！
2026年5月6日に2nd Digital Single「NEO CITY」をリリースした、リアル×バーチャル ガールズユニット・Restriaが、2026年7月5日（日）にCHIC HALL SHIBUYAにて、初の単独イベントを開催することが決定した。
バーチャルから現実へワープしてきたRestriaが、ついに“リアル世界”で本格始動。
最新曲「NEO CITY」をはじめ、音の力で“ノイズ”と戦うパフォーマンスが、リアルのステージで展開される。
さらに、本日よりオフィシャルサイトにてチケット先行予約がスタート。
先行予約限定で販売されるVIPチケットには、終演後のサイン会が付属する。
また、2026年5月23日には、ららぽーと新三郷にて2nd Digital Single「NEO CITY」のリリースイベントとしてフリーライブの開催も決定している。この日が初のパフォーマンス披露となる。
初パフォーマンスとなるリリースイベントから、初の単独イベントへとつながる彼女たちの歩みを、ぜひ会場で見届けてほしい。
●イベント情報
Restria 1st Patrol Event「WARP to TOKYO」
2026年7月5日（日）CHIC HALL SHIBUYA
1部：開場15：00／開演 15：30
2部：開場18：15／開演 18：45
券種：
VIP（スタンディング／入場特典、優先入場、終演後サイン会付）￥5,000（税込）
一般（スタンディング／入場特典付）￥3,500（税込）
※VIPチケットはオフィシャルサイト先行予約限定販売となります。
※入場特典は入場時に配布いたします。
入場特典は名刺サイズフォトカードとなります。（１部２部別絵柄となります）
※VIP終演後サイン会はA3サイズポスターへのサインとなります。（１部２部別絵柄となります）
内容：
トーク＆ゲーム、ミニライブ
チケット先行予約期間：2026年5月7日（木）18:00〜6月7日（日）23:59まで
チケットのお申込みはこちら
https://tixplus.jp/feature/restria/1stpatrolevent/ticket-24226/
●リリース情報
Restria 2nd Digital Single
「NEO CITY」（ネオシティ）
2026年5月6日配信開始
作詞：RYUICHI
作曲・編曲・プロデュース：JUVENILE
発売元：HPI Records
販売形態：ダウンロード、各種ストリーミング
リリースイベント
2026年5月23日（土）
2nd Digital Single「NEO CITY」リリース記念フリーライブ at ららぽーと新三郷
https://restria.tokyo/news/detail/77437
2026年5月26日（火）
2nd Digital Single「NEO CITY」1対1オンライントーク会
https://limista.com/projects/7288
バーチャル配信
バーチャル秘密基地より毎週生配信！
配信：19:00 YouTube／20:30 bilibili
※配信スケジュールはオフィシャルサイトをご確認ください。
＜Profile＞
Restria（レストリア）
それは、仮想空間を起点に誕生した3人の“音の戦士”によるユニット。
音楽の力を武器に、人々の心に生まれる“ノイズ”と呼ばれる感情の歪みに向き合い、
それを浄化する存在として活動する「音の戦士 × ノイズパトロール隊」である。
Restriaの大きな特徴は、バーチャル空間と現実世界を自在に行き来する存在であること。
3人が集い、特定の「共鳴コード」を奏でることで、
仮想世界で生まれた想いや意志は現実世界へと転送され、音と感情の共鳴が生み出される。
Restriaは現実世界のステージに立ち、人々の心に取り憑く「ノイズ」（傷ついた心、悲しみ、怒り、孤独などの感情）と向き合い、音楽とパフォーマンスによって、それを浄化していく。
Restriaが届ける音楽とパフォーマンスは、世界に溢れるノイズを削ぎ落とし、心に本来の輪郭を取り戻すためのもの。
仮想と現実をつなぐ存在として、新たな表現のかたちを描き出していく。
音楽プロデューサーには、エレクトロ・HipHop・City Popなどをルーツに持ち、RADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、手がけた楽曲のYouTube総再生数は一億回を越えるMUSIC PRODUCER / ARTIST / DJ / TALKBOX PLAYERのJUVENILE(ジュブナイル)を迎え、Restriaの世界観をサウンド面から構築する。
2026年2月2日（月）バーチャル秘密基地からの初配信を皮切りに本格始動。
2026年2月18日（水）1st Digital Single 「META VERSE LOVE.」にてデビュー。
2026年3月18日（水）「META VERSE LOVE.」の中国語版である、元宇宙之爱.（META VERSE LOVE. - Chinese Ver.）リリース。
2026年5月6日（水）2nd Digital Single「NEO CITY」リリース。
全楽曲中国語版リリース予定となり、中国のSNSであるbilibiliではすでに登録者数が1000人を突破。
リアルとバーチャル、日本と中国を中心に世界に向けて活動を広げるRestriaにぜひ注目してほしい。
関連リンク
Restriaオフィシャルサイト
https://restria.tokyo
外部サイト
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