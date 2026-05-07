「TOPIX先物」手口情報（7日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限3万8897枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月7日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万8897枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 38897( 38897)
バークレイズ証券 34036( 34036)
ソシエテジェネラル証券 30598( 30598)
ゴールドマン証券 11562( 11470)
ビーオブエー証券 10162( 10162)
JPモルガン証券 7710( 7710)
サスケハナ・ホンコン 3641( 3641)
UBS証券 1902( 1902)
BNPパリバ証券 1647( 1647)
HSBC証券 1452( 1452)
日産証券 1218( 1218)
モルガンMUFG証券 832( 832)
ドイツ証券 800( 800)
SBI証券 743( 665)
シティグループ証券 407( 407)
インタラクティブ証券 363( 363)
三菱UFJeスマート 284( 270)
松井証券 138( 138)
岩井コスモ証券 48( 48)
野村証券 52( 24)
大和証券 16( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
日産証券 18( 18)
SBI証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 38897( 38897)
バークレイズ証券 34036( 34036)
ソシエテジェネラル証券 30598( 30598)
ゴールドマン証券 11562( 11470)
ビーオブエー証券 10162( 10162)
JPモルガン証券 7710( 7710)
サスケハナ・ホンコン 3641( 3641)
UBS証券 1902( 1902)
BNPパリバ証券 1647( 1647)
HSBC証券 1452( 1452)
日産証券 1218( 1218)
モルガンMUFG証券 832( 832)
ドイツ証券 800( 800)
SBI証券 743( 665)
シティグループ証券 407( 407)
インタラクティブ証券 363( 363)
三菱UFJeスマート 284( 270)
松井証券 138( 138)
岩井コスモ証券 48( 48)
野村証券 52( 24)
大和証券 16( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
日産証券 18( 18)
SBI証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース