山下智久がリラックスしたニット姿や美麗なスーツ姿など近影を披露！「可愛いとかっこいいが混ざってる」「ビジュ良すぎます」と大反響

【写真】ホテルのルームサービスのワゴンを押す山下智久

山下智久が自身のInstagramを更新し、近影を公開した。

■ルームサービスのワゴンを押す姿やフランス大使館での授賞式の様子などを投稿

山下は「recent times」と綴り、複数枚の写真を披露。公開されたのは、ライトイエローのニット姿でホテルの一室でルームサービスのワゴンを押している様子（1枚目）、パンを口にくわえながらワゴンを押すというお茶目な姿（2枚目）、グレーの壁を背にしたクールな眼差し（3枚目）、メガネをかけた姿（14枚目）など、様々な表情を見せた。

さらに、ドラマ『神の雫（Drops of God）』を通じ、フランスのブドウ畑やワインの国際的な認知度と評価の向上に寄与した功績が認められた山下。フランス共和国農業大臣より「フランス農場功労勲章（Ordre du Merite Agricole）シュヴァリエ賞」を受賞した際にフランス大使館を訪れた時の様子（4~10枚目）も披露した。

その他、ゲームクリエイターの小島秀夫氏の「コジマプロダクション」での2ショット（11枚目）やオブジェを興味深く撮影する様子も収められている（12・13枚目）。

投稿の最後は「つづく」と締めくくられ、近日中に更なるオフショットの投稿が期待される。

■写真：ホテルのルームサービスのワゴンを押す山下智久

SNSには「可愛いとかっこいいが混ざってる」「どの角度から見てもお美しい」「ビジュ良すぎます」「爆イケ過ぎ」「全部が可愛い」といった声が寄せられている。