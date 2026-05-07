内閣広報室、“試行”のXアカウント開設 早くも高市首相側から見た会見の光景など公開「総理の近くから見る総理の姿などを、より柔軟にタイムリーに」
首相官邸の公式Xが1日、更新され、「本日より、内閣広報室試行アカウントの運用を試行的に開始しました」と伝えた。その“試行アカウント”では、高市早苗首相側から見た会見の光景などが早くも公開されている。
【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景
「内閣広報室試行アカウント」という名前のアカウントでは「首相官邸公式アカウントに加え、内閣広報官が総理の近くから見る総理の姿などを、より柔軟にタイムリーに発信するため、１か月（5/1〜6/1）試行的に開設しました。よろしくお願いします！」として、1日から投稿を始めている。
7日正午時点で36件の投稿をしており、官邸での首相と記者とのやり取りや、首相の会見時に首相側から見た写真などを公開している。
【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景
「内閣広報室試行アカウント」という名前のアカウントでは「首相官邸公式アカウントに加え、内閣広報官が総理の近くから見る総理の姿などを、より柔軟にタイムリーに発信するため、１か月（5/1〜6/1）試行的に開設しました。よろしくお願いします！」として、1日から投稿を始めている。
7日正午時点で36件の投稿をしており、官邸での首相と記者とのやり取りや、首相の会見時に首相側から見た写真などを公開している。