内閣広報室、“試行”のXアカウント開設 早くも高市首相側から見た会見の光景など公開「総理の近くから見る総理の姿などを、より柔軟にタイムリーに」

内閣広報室、“試行”のXアカウント開設 早くも高市首相側から見た会見の光景など公開「総理の近くから見る総理の姿などを、より柔軟にタイムリーに」