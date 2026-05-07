お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が、6日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演。子供の頃に流行した“都市伝説”について語った。

同番組では、1980年代生まれのお笑い芸人が集まり、懐かしのグッズやエピソードで共感度を競う「一番エモいの出そうぜ！」を企画。この日は「アインシュタイン」河井ゆずる、「相席スタート」山添寛、お笑い芸人・みなみかわ、とにかく明るい安村が登場した。

そこで「クラスに1人、お調子者でいらんことを言うやつっておる」と切り出した山内。「俺の友だちのコウジ君が、みんなが言ってほしくないことを定期的に言ってた」と振り返った。

「“この言葉をハタチまで覚えてたら死ぬ”っていう伝説があった。それを、みんなが忘れた頃に言ってました。その言葉は“紫鏡（むらさきかがみ）”」と告げると、一同は「出たー！」と大ウケ。

山内は「みんなが聞きたくないのに、コウジ君がたまに“紫鏡！”って言って」と、リマインダーの役割を果たしていたことを明かすと、みなみかわは「アレもなかったですか？ブラックナンバー」と自身の知る“都市伝説”を披露した。

そして「車のブラックナンバーを3回連続で見れたら幸運が訪れるっていう」と説明。「ブラックナンバーがあったら、“ブラックみっけ！”って言う。（カウントの）途中で緑のナンバーを見たら帳消しになる」とルールを解説すると、共演者からは「厳しい」と笑いが起こっていた。