６日、夕焼けに照らされた北京の観光名所、頤和園（いわえん）内にある昆明湖。（北京＝新華社記者／陳曄華）

【新華社北京5月7日】中国北京市で6日、鮮やかな夕焼けが広がり、オレンジ色の空が人々の目を楽しませた。

６日、北京の宣武門付近から見た夕焼け。（北京＝新華社記者／邢広利）

６日、夕焼けに照らされた北京の観光名所、頤和園（いわえん）内にある昆明湖。（北京＝新華社記者／陳曄華）

６日、北京の宣武門付近から見た夕焼け。（北京＝新華社記者／邢広利）

６日、夕焼けに照らされる北京の前門。（北京＝新華社配信／王俊峰）

６日、北京の通州区から見た夕焼け。（北京＝新華社配信／王鉄忠）

６日、北京の玉淵潭公園から見た夕焼け。（北京＝新華社配信／温紅征）

６日、夕焼けに照らされた北京の観光名所、頤和園（いわえん）内にある昆明湖。（北京＝新華社記者／陳曄華）

６日、北京の景山で夕焼けを撮影する人々。（北京＝新華社记者／林寧）

６日、夕焼けに照らされた北京の観光名所、頤和園（いわえん）内にある昆明湖。（北京＝新華社記者／陳曄華）

６日、北京の中央電視塔（テレビ塔）から見た夕焼け。（北京＝新華社配信／王洪波）

６日、夕焼けに照らされた北京の観光名所、頤和園（いわえん）内にある昆明湖。（北京＝新華社記者／陳曄華）

６日、北京の前門から見た夕焼け。（北京＝新華社配信／王俊峰）