柄本時生、昨年からすべてNG？医師も驚くアレルギーを告白 救世主は“義理の姉”安藤桃子の贈り物
俳優の柄本時生（36）が、7日までに日本テレビ系『沸騰ワード10』（毎週金曜 後7：56〜後8：54）の公式インスタグラムに登場。昨年判明したアレルギーを告白し、一切食べられなくなった食材を明かした。
【動画】「すべて食べられなくなった」医師も驚くアレルギーを告白した柄本時生
MCを務めるバナナマン・設楽統から「最近、沸騰していることは？」と振られた柄本は、「去年、アニサキスのアレルギーが分かって、魚介がすべて食べられなくなった」と衝撃の事実を告白。現在は魚介類の代わりとなる、体に良い食べ物を模索中だという。
その中でも特にお気に入りなのが「梅干し」だといい、「兄貴（柄本佑）の奥さん（安藤サクラ）のお姉さん（安藤桃子）からもらった梅干しがすごくおいしい。これは食べ続けなさいと言われて」と、親戚関係にある映画監督・安藤桃子氏から贈られたこだわりの品を愛食していることを明かした。
同じく30歳を過ぎてから甲殻類アレルギーになったという設楽が「おいしいのを知っているから、人が食べている姿を見るのが大好き」と共感を示すと、柄本も「すごくわかります！」と強くうなずいていた。
柄本は昨年5月、自身のインスタグラムでアレルギー検査の結果を公表。アニサキスの項目で、陽性反応の強さを示すクラスが「5」だったことを明かし、「『珍しいです』って先生に言われた。。『これだけ気を付けて』って笑いながら言われました。なんで？なんで君だけ限界突破なん??みんな気を付けてね」とつづり、ファンの間でも驚きの声が広がっていた。
【動画】「すべて食べられなくなった」医師も驚くアレルギーを告白した柄本時生
MCを務めるバナナマン・設楽統から「最近、沸騰していることは？」と振られた柄本は、「去年、アニサキスのアレルギーが分かって、魚介がすべて食べられなくなった」と衝撃の事実を告白。現在は魚介類の代わりとなる、体に良い食べ物を模索中だという。
同じく30歳を過ぎてから甲殻類アレルギーになったという設楽が「おいしいのを知っているから、人が食べている姿を見るのが大好き」と共感を示すと、柄本も「すごくわかります！」と強くうなずいていた。
柄本は昨年5月、自身のインスタグラムでアレルギー検査の結果を公表。アニサキスの項目で、陽性反応の強さを示すクラスが「5」だったことを明かし、「『珍しいです』って先生に言われた。。『これだけ気を付けて』って笑いながら言われました。なんで？なんで君だけ限界突破なん??みんな気を付けてね」とつづり、ファンの間でも驚きの声が広がっていた。