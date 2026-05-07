高齢者の不要な手足を切断するのはアリ？ナシ？ ひろゆき×『廃用身』原作者が徹底討論
5月15日公開の映画『廃用身』の原作者・久坂部羊とひろゆきの対談が実現。高齢者の廃用身を切断する「Aケア」をめぐる徹底討論の映像が公開された。
【動画】「なぜ今まで切らなかったんだろうという時代が来るかも」 ひろゆき×『廃用身』原作者が討論
本作は、主人公である異人坂クリニックの院長・漆原糾（染谷将太）が、患者である高齢者の廃用身（麻痺などにより、回復見込みがない手足のこと）を切断することにより、切った本人の病気の改善や、介護者の負担軽減を見込み、どんどん施術にのめり込んでいく、「映像化、絶対不可能」と言われた小説の奇跡の映像化作品。
今回公開された映像では、ひろゆきと久坂部が「コスパの良い介護のために高齢者の“不要な手足”を切るのは“アリ”か“ナシ”か」について徹底討論している。
ひろゆきは冒頭、映画を観た感想として、「これフィクションじゃないんじゃね？」とコメントし、久坂部は、「一線を越えられるかどうかですよ。みんなで越えて、（高齢者の廃用身の切断が）普通になれば、なぜ今まで切らなかったんだろうという時代がひょっとしたら来るかもしれません」と核心に迫る。
回復不可能な手足を切ることによって、介護者の負担が軽くなるだけでなく、切った本人も楽になれるという発言に続き、現役医師作家である久坂部は、実際にデイケアクリニックの医療現場で、2人の利用者さんから「動かない手足を切ってもらって楽になるんだったら切ってほしい」と言われた経験があると語る。
それに対し、ひろゆきは、「なんで切らなかったんですか？」と即座に反応するなど、議論は白熱。切ると戻れないハードルが、現代社会で「Aケア」が行われていない理由だと語った。
五体満足の身体を、病気でもないのに切断することへの本能的な罪悪感について久坂部は、「それは幻想」と一刀両断。介護業界の若手の人員が不足し、善意にだけ頼っている現代の介護システムに対し、「それは絶対に継続不可能」とし、大きな破綻がないと変化が起こらない今の介護現実に関して、「一旦地獄を見ないとダメ」と苦言を呈した。
映画『廃用身』は、5月15日より全国公開。
【動画】「なぜ今まで切らなかったんだろうという時代が来るかも」 ひろゆき×『廃用身』原作者が討論
本作は、主人公である異人坂クリニックの院長・漆原糾（染谷将太）が、患者である高齢者の廃用身（麻痺などにより、回復見込みがない手足のこと）を切断することにより、切った本人の病気の改善や、介護者の負担軽減を見込み、どんどん施術にのめり込んでいく、「映像化、絶対不可能」と言われた小説の奇跡の映像化作品。
ひろゆきは冒頭、映画を観た感想として、「これフィクションじゃないんじゃね？」とコメントし、久坂部は、「一線を越えられるかどうかですよ。みんなで越えて、（高齢者の廃用身の切断が）普通になれば、なぜ今まで切らなかったんだろうという時代がひょっとしたら来るかもしれません」と核心に迫る。
回復不可能な手足を切ることによって、介護者の負担が軽くなるだけでなく、切った本人も楽になれるという発言に続き、現役医師作家である久坂部は、実際にデイケアクリニックの医療現場で、2人の利用者さんから「動かない手足を切ってもらって楽になるんだったら切ってほしい」と言われた経験があると語る。
それに対し、ひろゆきは、「なんで切らなかったんですか？」と即座に反応するなど、議論は白熱。切ると戻れないハードルが、現代社会で「Aケア」が行われていない理由だと語った。
五体満足の身体を、病気でもないのに切断することへの本能的な罪悪感について久坂部は、「それは幻想」と一刀両断。介護業界の若手の人員が不足し、善意にだけ頼っている現代の介護システムに対し、「それは絶対に継続不可能」とし、大きな破綻がないと変化が起こらない今の介護現実に関して、「一旦地獄を見ないとダメ」と苦言を呈した。
映画『廃用身』は、5月15日より全国公開。