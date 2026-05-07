グラビアアイドルちとせよしの（26）が6日、インスタグラムを更新。サウナを満喫したショットを投稿した。

「GW最終日ですね みなさんは何して過ごしましたか？ 充実してた？」と問いかけ、自身は栃木・那須町に旅行に出かけたことを報告した。

「今回の那須旅行、宿泊はEarthboatさんにご招待して頂きしました！ 無人チェックインで完全プライベートなのがとってもよかった〜！ 高温サウナ＆露天風呂からの外気浴が本当に心地よくて最高でした 自然に囲まれて充実した2日間でした」とつづり、緑を基調とした花柄ビキニ水着姿でサウナに入ったり水風呂でプカプカ浮かぶショットをアップ。95センチの谷間など曲線美が際立つボディーも披露した。

また、ピザやワインなどの食事に笑顔を見せるショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「めちゃ可愛すぎる」「素敵すぎ」「可愛いし理想の身体すぎる」「セクシー」「癒されました」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。