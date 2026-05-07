日向坂46“一目惚れの瞬間”を描く「Kind of love」MV公開

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日向坂46が5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」のMVが公開された。

■情熱的なラテンビートにあわせ妖艶なパフォーマンスを披露

「Kind of love」では、二期生から五期生までの14名を選抜。センターは、四期生・藤嶌果歩（ふじしまかほ）が務めている。藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来2回目で、単独センターは初となる。

MVでは、情熱的なラテンビートに乗せて激しく妖艶なパフォーマンスを展開。日向坂46としては新境地となる映像で、テーマは「一目惚れの瞬間」。荒廃したプールで踊るダークな世界観から一転、ラストシーンでは明るい花吹雪の中で感情を爆発させる。MV監督は、日向坂46の作品を手掛けるのは初となる後藤匠平が務めた。

日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のロックフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には『ひなた坂46 LIVE』、8月には『三期生LIVE』、9月には『ひなたフェス 2026』とイベントが目白押し。17thシングルに関する情報も続々と解禁となっている。

■リリース情報

2026.04.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kind of love」

2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

■【画像】日向坂46アーティスト写真

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/