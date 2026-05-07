女優の川田明日未（25）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。静岡・富士スピードウェイで開催された自動車レースのSUPER GT第2戦の様子を投稿した。

「SUPERGT Rd.2 FUJI決勝 ありがとうございました〜 96号車は、15番手からスタートし10番手でチェッカーを受けることができました 無事ポイントゲットです さすがお二人のコンビネーションでした」と報告。おなかや腰の部分がシースルーで、胸元や太ももが露出されたデザインの黒コスチューム姿でチームを盛り上げるショットを公開した。

富士山をバックにした姿も披露し「雨予報でしたが2日間晴れてよかったね〜ハート 風は強かったけど、富士山も綺麗でサイコーだったね 残りのGWも楽しんでくださいね ゆっくり休んで… 次戦、SUPERGT Rd.3富士スピードウェイ8／1〜2でお会いしましょう」とつづった。

別の投稿では「クラフト餃子フェスいってきた」と都内で開催されたフェスを訪れたことを報告。グレーのトップスにデニムコーデでビールやギョーザを手にして笑顔を見せたショットをアップし「たくさん食べておなかいっぱいだ〜 普通のビールはまだ飲めないのでぶどうのビールにしたよ」と記した。

ファンやフォロワーからも「可愛い優勝」「なんてかわいいんだ」「カワイスギィィィィィ！」「スタイル良すぎ」「へそ出し可愛い」「かっこいい〜」「クールビューティー」などのコメントが寄せられている。

川田は岡山県出身。18年に「女子高生ミスコン〜中国・四国地方〜」グランプリ受賞。19年にはABEMAの恋愛リアリティー番組「今日好きになりました。第16弾」に出演。22年にNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」などドラマやバラエティー番組にも出演。24年からレースアンバサダーの活動を開始。趣味は料理、アニメ鑑賞。特技はダンス。好きな食べ物はなまこ。身長167・5センチ。血液型A。