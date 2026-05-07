―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月30日から1日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2148> ＩＴメディア 　東Ｐ 　 -13.47 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<8002> 丸紅 　　　　　東Ｐ 　 -10.95 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<6632> ＪＶＣケンウ 　東Ｐ　　 -8.62 　　5/ 1　本決算　　　 -3.05
<8303> ＳＢＩ新生銀 　東Ｐ　　 -8.53 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<2413> エムスリー 　　東Ｐ　　 -7.98 　　5/ 1　本決算　　　　6.19

<8031> 三井物 　　　　東Ｐ　　 -6.95 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<7740> タムロン 　　　東Ｐ　　 -5.46 　　5/ 1　　　1Q　　　-20.65
<6099> エラン 　　　　東Ｐ　　 -4.10 　　5/ 1　　　1Q　　　 20.00
<9682> ＤＴＳ 　　　　東Ｐ　　 -3.82 　　5/ 1　本決算　　　　2.42
<8860> フジ住 　　　　東Ｐ　　 -3.73 　　5/ 1　本決算　　　　　－

<8473> ＳＢＩ 　　　　東Ｐ　　 -2.98 　　5/ 1　本決算　　　　　－
<4206> アイカ 　　　　東Ｐ　　 -1.76 　　5/ 1　本決算　　　　6.19
<6420> ガリレイ 　　　東Ｐ　　 -1.40 　　5/ 1　本決算　　　　0.17
<5832> ちゅうぎんＦ 　東Ｐ　　 -1.02 　　5/ 1　本決算　　　 15.99
<9619> イチネンＨＤ 　東Ｐ　　 -0.60 　　5/ 1　本決算　　　 -1.98

<2296> 伊藤米久ＨＤ 　東Ｐ　　 -0.57 　　5/ 1　本決算　　　 -7.88

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース