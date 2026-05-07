決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 三井物、ＳＢＩ新生銀、丸紅 (5月1日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月30日から1日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2148> ＩＴメディア 東Ｐ -13.47 5/ 1 本決算 －
<8002> 丸紅 東Ｐ -10.95 5/ 1 本決算 －
<6632> ＪＶＣケンウ 東Ｐ -8.62 5/ 1 本決算 -3.05
<8303> ＳＢＩ新生銀 東Ｐ -8.53 5/ 1 本決算 －
<2413> エムスリー 東Ｐ -7.98 5/ 1 本決算 6.19
<8031> 三井物 東Ｐ -6.95 5/ 1 本決算 －
<7740> タムロン 東Ｐ -5.46 5/ 1 1Q -20.65
<6099> エラン 東Ｐ -4.10 5/ 1 1Q 20.00
<9682> ＤＴＳ 東Ｐ -3.82 5/ 1 本決算 2.42
<8860> フジ住 東Ｐ -3.73 5/ 1 本決算 －
<8473> ＳＢＩ 東Ｐ -2.98 5/ 1 本決算 －
<4206> アイカ 東Ｐ -1.76 5/ 1 本決算 6.19
<6420> ガリレイ 東Ｐ -1.40 5/ 1 本決算 0.17
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ -1.02 5/ 1 本決算 15.99
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ -0.60 5/ 1 本決算 -1.98
<2296> 伊藤米久ＨＤ 東Ｐ -0.57 5/ 1 本決算 -7.88
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月30日から1日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2148> ＩＴメディア 東Ｐ -13.47 5/ 1 本決算 －
<8002> 丸紅 東Ｐ -10.95 5/ 1 本決算 －
<6632> ＪＶＣケンウ 東Ｐ -8.62 5/ 1 本決算 -3.05
<8303> ＳＢＩ新生銀 東Ｐ -8.53 5/ 1 本決算 －
<2413> エムスリー 東Ｐ -7.98 5/ 1 本決算 6.19
<8031> 三井物 東Ｐ -6.95 5/ 1 本決算 －
<7740> タムロン 東Ｐ -5.46 5/ 1 1Q -20.65
<6099> エラン 東Ｐ -4.10 5/ 1 1Q 20.00
<9682> ＤＴＳ 東Ｐ -3.82 5/ 1 本決算 2.42
<8860> フジ住 東Ｐ -3.73 5/ 1 本決算 －
<8473> ＳＢＩ 東Ｐ -2.98 5/ 1 本決算 －
<4206> アイカ 東Ｐ -1.76 5/ 1 本決算 6.19
<6420> ガリレイ 東Ｐ -1.40 5/ 1 本決算 0.17
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ -1.02 5/ 1 本決算 15.99
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ -0.60 5/ 1 本決算 -1.98
<2296> 伊藤米久ＨＤ 東Ｐ -0.57 5/ 1 本決算 -7.88
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。
株探ニュース