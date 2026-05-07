「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）

広島が１１安打１０得点で完封勝利し、昨年９月からのＤｅＮＡ戦の連敗を「９」で止めた。三回に菊池涼介内野手（３６）が打線を活気づける先制の１号３ランを放ち、入団から１５年連続本塁打となった。チームは勝負の９連戦を４勝３敗１分けで終え、勝ち越しに成功。攻撃陣にエンジンがかかってきた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−３試合連続先制で１０得点。

「各打者の状態が上がってきているので。この前のカード辺りからね。それがつながっているよね」

−持丸が打撃で連日、良い働きを見せた。

「そうだね。このチャンスを一発でつかむんだっていう、そういうものが打席にしても、守備にしても、伝わってきます」

（自ら）

「今日はやっぱりキクの先制３ランが本当に大きかった。（深沢とは）初対戦で難しいところはあったと思うけど、２ボールから読みと思い切りっていう先制の３ランは本当に大きかったと思います」

−栗林も好投。大量リードを奪った後も安定していた。

「先制した後もしっかり抑えているし、要所でしっかり抑えている。安心して見ていられました」

−一人だけ次元が違うぐらいの好投が続く。

「先発は初めてだけど、大したものだと思います。本当に頼りになります」