サカナクション「夜の踊り子」、 急上昇ランキング1位【オリコンランキング】
サカナクションが2012年8月にCDシングルとしてリリースした「夜の踊り子」が、5月7日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、上昇率73.7%で1位を獲得した。
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化（インターネットを通じて模倣、改変、拡散が重ねられて広まること）し、拡散された。
4月25日にボーカル・山口一郎の公式YouTubeチャンネルで配信された『サカナクション山口一郎の深夜も雑談中。』で本人がミームダンスを披露。TikTokやYouTube上でも拡散され、「YouTubeショートチャート トップ 50」1位（集計期間：2026年4月24日〜4月30日）、「TikTok音楽チャート トップ50」18位（2026年5月1日付）にそれぞれランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化（インターネットを通じて模倣、改変、拡散が重ねられて広まること）し、拡散された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間：2026年4月27日〜5月3日）＞