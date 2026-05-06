俳優ムロツヨシ（50）が、6日放送のフジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅 GW特別編」（後7・00）に出演し、アルバイト時代のエピソードを明かした。

20年来の仲良しという俳優の小泉孝太郎（47）と、世界各地で旅を満喫する特番シリーズ。今回は過去に3度、挑戦しては失敗している、沖縄・石垣島でのカジキ釣りに4度目のチャレンジ。前日からイメージトレーニングや願掛けなどを行い、準備を整えた。

カジキとバトルする2人を元気づけようと、2人にゆかりの人物たちからの激励メッセージが届けられた。そのうちの1人が、元横浜（現DeNA）で、大リーグ・マリナーズでもプレーした“大魔神”こと佐々木主浩氏だった。

佐々木氏もカジキ釣りが趣味で、茨城県で開催されるカジキ釣りの国際大会でアンバサダーを務めるほど。しかも、ムロは少年時代から大のDeNAファン。画面に登場した佐々木氏に、「おー！びっくりした！」と目を丸くした。

佐々木からはエールの前に、ムロへの質問が。「本当かどうか分からないですけど、ムロさんが昔、バイトをしている時、うちに出前に来てくれたってうわさを聞いて。それは本当かどうか分からないですけど」というものだった。

すると、ムロは「はい！そうです！そば屋の」と認め、「そば屋のカブに乗って、取りに行っていました、お皿を」とうれしそうに振り返っていた。また「今度、注文なくても皿を取りにいきます」と、ご機嫌で画面に呼びかけていた。