まめねこさんが描いた2つの漫画「12歳、思春期ボーイの話」「思春期とぬいぐるみ」がインスタグラムで合計11万以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

絶賛思春期中の息子。思春期特有の行動の変化に、母は困惑していまいます。しかし、彼がお気に入りのぬいぐるみに対しては…という内容で、読者からは「かわいい〜」「うちの息子もそんな感じです」「何だかきゅんきゅんする！」などの声が上がっています。

距離を感じる中で見えた“変わらない一面”

まめねこさんは、インスタグラムとブログ「まめねこノート。」でエッセー漫画を発表しています。まめねこさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

まめねこさん「思春期の毎日って本当に大変なんですが、いつか終わってしまうんですよね。これもまた特別な時間だと思ったので、備忘録を兼ねて残していきたいなって思ったのがきっかけです」

Q.思春期が来たとき、母としてどういう思いを抱きましたか。

まめねこさん「覚悟はしていたのですが、思っていたよりも唐突に始まったので、最初は気持ちがついて行かなくて。ショックすぎて、言い争いの末に家を飛び出したことがあります（笑）。今は『ホルモンには勝てないから、仕方ないな』と受け入れています」

Q.本人は、自分の変化をどのように受け止めているようでしょうか。

まめねこさん「最初の頃は、自分のメンタルジェットコースターっぷりを持て余していたようですが、思春期について説明をしてからは、ちょっと受け入れられたというか…。イライラが収まらない日は『思春期なので部屋にいます』みたいな感じで、うまく（？）付き合っているみたいです」

Q.まめねこさんご自身の思春期とは違うなあ、と思うところはありますか。

まめねこさん「私の記憶では、思春期らしい思春期の思い出がないんですよね。なので、こんなにはっきり分かりやすく反発したり、ふさぎ込んだりするんだな、と驚きました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

まめねこさん「ぬいぐるみのエピソードについては、驚くほど多くの方に共感してもらいました！ 大人になっても、子どもの頃のぬいぐるみと一緒に過ごしている方もたくさんいらして、私の中で『ぬいぐるみ＝子どもの物』だと思い込んでいたな、とハッとしました。思春期のエピソードについても、『同じだよ』と言ってくれる方が多くて、ホッとしたというか、みんな戦友のように感じて心強かったです。これからも思春期ボーイのアレコレは、大事なエピソードとして漫画にしていけたらいいなと思いました！」