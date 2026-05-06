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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「アパレル店員の2人にインタビュー」と題した動画を公開した。同じ職場で働く20代のアパレル店員2人が、給与事情や意外な貯金額、そして将来の夢について赤裸々に語っている。



動画に登場したのは、アパレル社員の女性と、同じ職場でアルバイトをしている学生の男性。男性が今の職場を選んだ理由は「髪型とピアスと、眉毛、ブリーチとかが大丈夫なところ」だという。いかつい見た目について「外見こんなんなんで腰は低くしてます」と語る男性に対し、女性は「いい人です。物腰柔らかい」と笑顔でフォローを入れた。



気になる月収については、女性が「だいたい20万」、男性が「7万くらい」と明かした。時給換算で1200円ほどだという男性は、毎月約5万円を洋服代に費やす一方で、女性は最近日本酒にハマっていると語り、それぞれのプライベートな一面を覗かせた。



さらに将来の夢を問われると、女性は仕事の日は睡眠時間が短いとし、「よく寝たい」「マジで6時間睡眠」と切実な思いを吐露。対する男性は「サマソニに出たい」と答え、まだ曲は出していないものの、ヒップホップ系の楽曲制作に意欲を見せた。



最後に貯金額について尋ねると、男性は「30（万）くらい」、女性は「10万ないくらい」と回答。洋服にお金をかけている男性の方が貯金が多いという結果になり、男性が思わず「節約家なのかな」と自己分析する微笑ましいシーンで動画は締めくくられた。見た目とは裏腹に、堅実で等身大の若者たちの姿が垣間見えるインタビューとなっている。