動くおもちゃを一生懸命捕まえるシロちゃん。ママに褒めてもらいたくて何度も見せにくる姿に癒される視聴者が続出しています。

動画は記事執筆時点で再生回数9,000回を突破。「シロちゃんをいっぱい褒めてあげてくださいね」「本当に可愛いし癒されます」といったコメントが寄せられました。

【動画：おもちゃで遊ぶ猫→ママに褒めてほしくて……あまりにも尊い『健気な行動』】

穏やかな朝のひととき

YouTubeアカウント「あつまれちいかまの森」に投稿されたのは、おもちゃを見せに来る猫の動画。朝から外が気になる様子の元保護猫のシロちゃん。綺麗な青い目を光らせ、何かいないかチェックしてくれていたんだとか。

周囲の確認が終わると、ふわふわの白い長毛を丹念に手入れして同居猫のハルちゃんとスキンシップ。

マイペースに過ごすシロちゃんの朝の時間が穏やかに流れていきます。

同居猫に遊んでもらえず

突然スイッチが入ったシロちゃん。ハルちゃんにちょっかいをかけて遊びに誘ってみますが、高いところに逃げられてしまったそう。思った反応が得られず爪研ぎをバリバリと削り、悔しさを発散していたんだとか。

安全を確保したハルちゃんは高いところでごろりとお昼寝タイム。シロちゃんは追いかける様子こそありませんが、やや不満そうにハルちゃんの方を見上げていたそうです。

おもちゃ遊びで褒められたい

夜になるとパパさんがおもちゃで遊んでくれるお楽しみ時間。釣竿のようなおもちゃを振り回すと、2頭とも寝転がりながらも食いついてくれたんだとか。

シロちゃんは次第にヒートアップしてきたらしく、立ち上がっておもちゃを捕獲するハンターに。しっかりとくわえると、すぐにママさんのところへ寄って来ます。捕まえたことを褒めてもらいたくて定位置へ持って来るんだそう。

その後も何度も捕まえてはママさんのところへ持ってくるシロちゃん。誇らしげな表情が可愛らしくてたまりません。

動画には、「シロちゃんの可愛さ満点です」「なんて尊いんでしょう」とママさんのもとに何度もやってくるシロちゃんの可愛さに癒された視聴者からコメントが寄せられました。

Youtubeアカウント「あつまれちいかまの森」では、シロちゃんとハルちゃんが過ごす穏やかな日常の様子を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：Youtubeアカウント「あつまれちいかまの森」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。