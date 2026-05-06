次長課長・河本準一「似合ってんの？」斬新ニューヘア公開「個性的すぎる」「とんでもなく可愛らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/06】お笑いコンビ・次長課長の河本準一が5月4日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】51歳吉本芸人「若々しいというより少年」ファン驚きの斬新ニューヘア
河本は「ニューヘアー！！」とつづり、前髪を直線的に短く切り揃えた新ヘアスタイルを披露。「似合ってんの？この髪」とコメントし、ユニークなヘアチェンジを報告した。
この投稿には「個性的すぎる」「衝撃的で爆笑しました」「とんでもなく可愛らしいです」「なんで似合うの」「若々しいというより少年」「年齢不詳感がすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】51歳吉本芸人「若々しいというより少年」ファン驚きの斬新ニューヘア
◆河本準一、個性的な新ヘアスタイル披露
河本は「ニューヘアー！！」とつづり、前髪を直線的に短く切り揃えた新ヘアスタイルを披露。「似合ってんの？この髪」とコメントし、ユニークなヘアチェンジを報告した。
◆河本準一の投稿に反響
この投稿には「個性的すぎる」「衝撃的で爆笑しました」「とんでもなく可愛らしいです」「なんで似合うの」「若々しいというより少年」「年齢不詳感がすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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