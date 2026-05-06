今治vs高知 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](アシさと)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 18 伊藤元太
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 29 丸山大和
MF 2 梅木怜
MF 8 駒井善成
MF 17 持井響太
MF 33 笹修大
MF 36 久保恵音
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 19 古山兼悟
控え
GK 1 立川小太郎
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
MF 9 近藤高虎
MF 14 森晃太
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 38 馬越晃
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 99 村田侑大
DF 3 福宮弘乃介
DF 22 藤森隆汰
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 17 猪瀬康介
DF 5 深川大輔
DF 30 加藤佑太郎
MF 14 関野元弥
MF 76 三門雄大
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 18 伊藤元太
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 29 丸山大和
MF 2 梅木怜
MF 8 駒井善成
MF 17 持井響太
MF 33 笹修大
MF 36 久保恵音
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 19 古山兼悟
控え
GK 1 立川小太郎
GK 16 山本透衣
DF 24 竹内悠力
MF 14 森晃太
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 25 佐藤璃樹
MF 38 馬越晃
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 99 村田侑大
DF 3 福宮弘乃介
DF 22 藤森隆汰
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 73 田中稔也
MF 88 濱託巳
FW 9 新谷聖基
控え
GK 17 猪瀬康介
DF 5 深川大輔
DF 30 加藤佑太郎
MF 14 関野元弥
MF 76 三門雄大
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史