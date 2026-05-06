[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](アシさと)

※14:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 18 伊藤元太

DF 3 孫大河

DF 15 ガブリエル・ゴメス

DF 29 丸山大和

MF 2 梅木怜

MF 8 駒井善成

MF 17 持井響太

MF 33 笹修大

MF 36 久保恵音

FW 10 エジガル・ジュニオ

FW 19 古山兼悟

控え

GK 1 立川小太郎

GK 16 山本透衣

DF 24 竹内悠力

MF 9 近藤高虎

MF 14 森晃太

MF 20 ロドリゴ・ソウザ

MF 25 佐藤璃樹

MF 38 馬越晃

FW 44 林誠道

監督

塚田雄二

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 99 村田侑大

DF 3 福宮弘乃介

DF 22 藤森隆汰

DF 23 松本大地

MF 7 金原朝陽

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 16 上月翔聖

MF 73 田中稔也

MF 88 濱託巳

FW 9 新谷聖基

控え

GK 17 猪瀬康介

DF 5 深川大輔

DF 30 加藤佑太郎

MF 14 関野元弥

MF 76 三門雄大

FW 18 青戸翔

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史