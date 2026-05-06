生存率が50%から激変？『全身性エリテマトーデスの寿命』はご存知ですか？【医師監修】

全身性エリテマトーデスは、免疫の異常によって全身に炎症が起こる自己免疫疾患の一つです。皮膚や関節といった気付きやすい症状から始まることもあれば、腎臓や神経など重要な臓器に影響を及ぼすこともあり、症状の現れ方や経過には個人差があります。

「寿命に影響するのではないか」「どのくらいの方が長く生きられるのか」といった不安を感じる方も多い疾患ですが、近年では診断や治療の進歩により、予後は大きく改善しています。一方で、長期的には合併症や生活への影響にも目を向ける必要があります。

この記事では、全身性エリテマトーデスの寿命や生存率、症状の経過、日常生活への影響、治療の考え方までを解説します。

監修医師：

副島 裕太郎（横浜市立大学医学部血液・免疫・感染症内科）

全身性エリテマトーデスの寿命

2011年佐賀大学医学部医学科卒業。2021年横浜市立大学大学院医学研究科修了。リウマチ・膠原病および感染症の診療・研究に従事している。【資格】日本内科学会 認定内科医・総合内科専門医・指導医日本リウマチ学会 リウマチ専門医・指導医・評議員日本リウマチ学会 登録ソノグラファー日本リウマチ財団 登録医日本アレルギー学会 アレルギー専門医（内科）日本臨床免疫学会 免疫療法認定医日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医日本エイズ学会 認定医日本温泉気候物理医学会 温泉療法医・温泉療法専門医日本骨粗鬆症学会 認定医日本母性内科学会 母性内科診療プロバイダー身体障害者福祉法第15条指定医（肢体不自由、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害）インフェクションコントロールドクター博士（医学）診療科目一般内科、リウマチ・膠原病内科、アレルギー科、感染症科

全身性エリテマトーデスにかかると寿命が短くなりますか？

全身性エリテマトーデスは、かつては重症化しやすく予後が悪い疾患とされていましたが、現在では治療の進歩により、多くの患者さんが長期にわたって生活できるようになっています。

適切な治療と定期的なフォローを受けていれば、一般の方と大きく変わらない生活を送ることも十分可能です。一方で、腎臓や中枢神経など重要な臓器に炎症が及ぶ場合や、感染症などの合併症が起こると、生命に影響を及ぼすこともあります。

そのため、早期に診断を受けて治療を開始すること、そして病状を安定させることが予後を大きく左右します。

全身性エリテマトーデスの5年生存率を教えてください

全身性エリテマトーデスの5年生存率は、現在では95％以上と報告されています。1950年代には50％前後とされていたことを踏まえると、診断技術や治療法の進歩により予後は大きく改善しています。

ただし、この数値はあくまで全体の平均であり、実際の経過は患者さんごとに異なります。ループス腎炎を合併している場合や中枢神経症状を伴う場合には重症化しやすく、予後に影響することがあります。また、感染症は現在でも主要な死亡原因の一つです。

近年では長期生存が可能になったことで、心血管疾患や悪性腫瘍といった慢性的な合併症が予後に関与する可能性が出てきています。

参照：『全身性エリテマトーデス（SLE）（指定難病４９）』（難病情報センター）

かつて全身性エリテマトーデスの予後が悪かった理由を教えてください

かつて予後が悪かった背景には、診断と治療の両方での限界がありました。初期症状が非特異的であるため診断が遅れやすく、発見時にはすでに腎臓や中枢神経などに障害が進行していることもありました。

また、現在のような免疫抑制薬や生物学的製剤がなかったため、炎症を十分に抑えることが難しく、病勢のコントロールが不十分でした。ステロイドは有効でしたが、副作用や感染症リスクの管理も現在ほど確立されていませんでした。

現在では、自己抗体検査による早期診断、免疫抑制療法の進歩などの向上により、全身性エリテマトーデスの予後は大きく改善しています。

全身性エリテマトーデス｜症状の経過と生活への影響

全身性エリテマトーデスの症状はどのような経過をたどりますか？

全身性エリテマトーデスの経過は一定ではなく、症状が強く出る時期と落ち着く時期を繰り返すことが特徴です。これを再燃と寛解と呼び、長期的にはこの変動をコントロールしながら付き合っていく疾患といえます。

発症初期は、発熱、倦怠感、関節痛、皮疹など非特異的な症状から始まることもあり、風邪や疲労と区別がつきにくいこともあります。その後、病気の活動性が高まると、皮膚症状に加えて、腎障害や中枢神経症状などが出現することがあります。

治療により炎症が抑えられると症状は改善しますが、完全に治癒するというよりは、病気をコントロールしながら経過を見ていきます。再燃のきっかけとしては、感染症、強いストレス、紫外線曝露、妊娠・出産などが知られています。

そのため、症状が落ち着いている時期でも定期的な通院と治療の継続が重要です。

全身性エリテマトーデスになると日常生活にどのような影響がありますか？

全身性エリテマトーデスは全身に影響する疾患であるため、日常生活にもさまざまな形で影響が出ることがあります。代表的なものとして、強いだるさや疲れやすさがあり、見た目の症状が落ち着いていても活動量が制限されることがあります。

また、光線過敏症がある場合には、外出時の紫外線対策が必要です。日常的に日焼け止めを使用したり、長袖や帽子で皮膚を保護したりといった工夫が求められます。

関節痛や筋肉痛がある場合には、家事や仕事の動作に影響することもあります。さらに、ステロイドや免疫抑制薬の影響で感染症にかかりやすくなるため、人混みを避ける、体調管理に気を配るといった対応も必要です。

一方で、治療が安定している場合には、仕事や家庭生活を維持している方も多くいます。症状の程度やライフステージに応じて、無理のない生活設計を行うことが重要です。

全身性エリテマトーデスにかかることで将来別の病気になる可能性がありますか？

全身性エリテマトーデスでは、いくつかの合併症や関連疾患のリスクが高くなることが知られています。まず重要なのは、動脈硬化の進行による心血管疾患です。若年でも心筋梗塞や脳卒中のリスクが一般より高いことが報告されています。

また、長期間の免疫抑制治療により感染症のリスクが上昇します。さらに、悪性腫瘍のリスクが上昇することも指摘されており、特にリンパ腫との関連が知られています。ただし、これは病気そのものの影響に加えて、治療内容も関係していると考えられています。

このように、全身性エリテマトーデスは単独の疾患としてだけでなく、長期的な健康管理が重要になる病気であり、定期的なフォローと予防的な対策が重要です。

参照：

『The risks of cancer development in systemic lupus erythematosus (SLE) patients: a systematic review and meta-analysis』（Arthritis Res Ther）

『Systemic lupus erythematosus and cardiovascular disease: prediction and potential for therapeutic intervention』（Expert Rev Clin Immunol）

全身性エリテマトーデスの治療法

全身性エリテマトーデスの治療法を教えてください

全身性エリテマトーデスの治療は、病気の活動性や臓器障害の有無に応じて段階的に行われます。基本的な考え方は、過剰に働いている免疫を抑え、炎症をコントロールすることです。

中心となるのはステロイドで、炎症を速やかに抑える効果があります。症状が強い場合や重要臓器に障害がある場合には、より高用量から開始し、病状が落ち着いてきたら徐々に減量していきます。

これに加えて、免疫抑制薬が用いられます。アザチオプリン、ミコフェノール酸モフェチル、シクロホスファミド、タクロリムスなどが代表的で、特にループス腎炎などでは重要な役割を果たします。近年では、ベリムマブ、アニフロルマブ、リツキリマブなどの生物学的製剤も使用されるようになり、より選択的に免疫を調整できるようになっています。

また、ヒドロキシクロロキンは皮膚症状や関節症状の改善だけでなく、再燃予防にも有効とされ、多くの患者さんで長期的に使用されます。

症状や重症度によって治療の組み合わせは異なるため、個々の状態に合わせた治療計画が重要です。

全身性エリテマトーデスの治療は一生続きますか？

全身性エリテマトーデスは、基本的に長期にわたって付き合っていく慢性疾患です。そのため、治療も一定期間で終了するというよりは、病状に応じて調整しながら継続していくことが一般的です。

症状が落ち着いた状態が続けば、ステロイドの減量や中止が可能になることもありますが、完全に治療をやめると再燃するケースも少なくありません。特に、ヒドロキシクロロキンは再燃予防の観点から長期的に継続されることが多い薬剤の一つです。

重要なのは、症状がないからといって自己判断で治療を中断しないことです。再燃すると、より強い治療が必要になることもあるため、安定している時期こそ慎重な管理が求められます。

全身性エリテマトーデスと診断されたらどのようなことに気を付けるとよいですか？

まず重要なのは、治療を継続しながら病気の活動性を安定させることです。そのうえで、日常生活のなかでもいくつか意識しておきたいポイントがあります。

一つは紫外線対策です。紫外線は病気の再燃のきっかけとなることがあるため、日焼け止めの使用や衣類による防御を日常的に行うことがすすめられます。

次に感染症対策です。免疫抑制治療の影響で感染に対する抵抗力が低下するため、手洗いや体調管理を意識し、発熱などがあれば早めに受診することが重要です。

また、生活習慣の管理も大切です。動脈硬化のリスクが高まることが知られているため、食事や運動、禁煙といった基本的な生活習慣の見直しが長期的な健康に影響します。

さらに、妊娠を希望する場合には事前に主治医と相談することが重要です。病状が安定している時期に計画することで、母体と胎児のリスクを抑えることができます。

このように、全身性エリテマトーデスでは医療機関での治療と日常生活の工夫を組み合わせながら、長期的に病気と向き合っていくことが大切です。

編集部まとめ

全身性エリテマトーデスは、かつてと比べて予後が改善し、現在では長期にわたって生活できる患者さんが増えています。ただし、再燃と寛解を繰り返す経過をたどることが多く、腎障害や中枢神経症状といった臓器障害、感染症、心血管疾患などへの対応が欠かせません。

治療は長期的に継続しながら調整していくことが基本となり、日常生活でも紫外線対策や感染予防、生活習慣の見直しが求められます。症状が落ち着いている時期でも、定期的なフォローを続けていくことが大切です。

参考文献

『全身性エリテマトーデス（SLE）（指定難病４９）』（難病情報センター）

『The risks of cancer development in systemic lupus erythematosus (SLE) patients: a systematic review and meta-analysis』（Arthritis Res Ther）

『Systemic lupus erythematosus and cardiovascular disease: prediction and potential for therapeutic intervention』（Expert Rev Clin Immunol）