CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語ver. MV公開！楽曲は韓国のチャートを席巻

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CUTIE STREETが、4月10日に「かわいいだけじゃだめですか？ Korean ver.」をリリースしたことを記念して、韓国語バージョンのMVを公開した。

■韓国でも大バズり！オリジナル版MVをセルフオマージュ

3月に韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演すると、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破。その勢いは衰えることなく1,100万回再生を突破し、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録した。韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Apple Music トップ100：韓国」にもランクインを果たした。さらに、4月10日にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが「Melon Daily Hot100」にランクイン、本国チャートにも登場するなど話題になっている。

公開された韓国語バージョンのMVは、2024年に公開された「かわいいだけじゃだめですか？」のMVをセルフオマージュしながらも、少し大人っぽくなり、パフォーマンスにも磨きがかかった今のCUTIE STREETの可愛さを詰め込んだ仕上がり。『M COUNTDOWN』に出演した際の衣装を着用し、韓国語のリップシンクにも挑戦している。デビュー直後に撮影され、初々しいメンバーの姿が愛らしい本家MVと今作を、ぜひ見比べてみよう。

CUTIE STREETは6月に韓国で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演が決まっている他、7月には2回目となる韓国での単独公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』を2DAYSで開催。単独公演のチケットは販売開始から数分で即完売となるなど、引き続きCUTIE STREETの韓国での活躍から目が離せない。

■リリース情報

2024.09.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「かわいいだけじゃだめですか？」

2026.04.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「かわいいだけじゃだめですか？（귀엽기만 하면 안 되나요?）」

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「キュートなキューたい / ナイスだね」

■関連リンク

CUTIE STREET OFFICIAL SATE

https://cutiestreet.asobisystem.com/