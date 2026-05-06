CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語ver. MV公開！楽曲は韓国のチャートを席巻
CUTIE STREETが、4月10日に「かわいいだけじゃだめですか？ Korean ver.」をリリースしたことを記念して、韓国語バージョンのMVを公開した。
■韓国でも大バズり！オリジナル版MVをセルフオマージュ
3月に韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演すると、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破。その勢いは衰えることなく1,100万回再生を突破し、楽曲は「Spotify Viral Hits Korea」で1位を記録した。韓国の「Instagram Viral Song」でも1位を獲得、「Apple Music トップ100：韓国」にもランクインを果たした。さらに、4月10日にリリースした「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが「Melon Daily Hot100」にランクイン、本国チャートにも登場するなど話題になっている。
公開された韓国語バージョンのMVは、2024年に公開された「かわいいだけじゃだめですか？」のMVをセルフオマージュしながらも、少し大人っぽくなり、パフォーマンスにも磨きがかかった今のCUTIE STREETの可愛さを詰め込んだ仕上がり。『M COUNTDOWN』に出演した際の衣装を着用し、韓国語のリップシンクにも挑戦している。デビュー直後に撮影され、初々しいメンバーの姿が愛らしい本家MVと今作を、ぜひ見比べてみよう。
CUTIE STREETは6月に韓国で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演が決まっている他、7月には2回目となる韓国での単独公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』を2DAYSで開催。単独公演のチケットは販売開始から数分で即完売となるなど、引き続きCUTIE STREETの韓国での活躍から目が離せない。
■リリース情報
2024.09.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE「かわいいだけじゃだめですか？」
2026.04.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「かわいいだけじゃだめですか？（귀엽기만 하면 안 되나요?）」
2026.05.27 ON SALE
SINGLE「キュートなキューたい / ナイスだね」
■関連リンク
CUTIE STREET OFFICIAL SATE
https://cutiestreet.asobisystem.com/