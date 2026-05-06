ユーチューバー・ヒカル（34）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「生き残ってる数少ないトップYouTuber」として“心得”をつづった。

「YouTuberが次々と解散だったり引退だったり離婚だったりで居なくなっていく」と切り出し、「同じ時期に始めた人気YouTuberの大半はもう活躍していない どんどんと消えていく 成功してしまえば楽な仕事ではあると思うけど、その成功を継続させることはそこそこにシビア 実力と強靭なメンタルが求められる」と指摘。

「若い子でYouTuberになりたい！って子が多いと聞くけど今の時代にYouTubeを本業として見据えるのはあまりおすすめしない」とし、「なにか別の軸があってそれを広めるためにYouTubeを利用するとかの方が勝ち筋があると思う」などと自身の思いをつづった。

そして、「安定した本業があるとYouTubeの活動も目の前の数字に左右されず比較的安定すると思う という12年間経ってもまだ生き残ってる数少ないトップYouTuberからの経験に基づく情報でした よかったら参考にしてください」と“後進”にアドバイスを送った。