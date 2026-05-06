退職金が入った父に「せっかくだから夫婦でハワイに行こう」と勧めたところ、「老後資金を減らすのは不安」と言われました。思い出づくりにはよさそうですが、まとまった旅行費用を使っても問題ないのでしょうか？

退職金は老後生活の重要な資金になる

退職金は、老後の生活を支える大切な資金です。多くの家庭では、公的年金だけで生活費をすべてまかなうのは難しいため、退職金や貯蓄を取り崩しながら生活していくことになります。また、退職金の使い道に関する調査においても、生活資金として活用されていることが示されています。

そのため、まとまった金額を一度に使うことには慎重になるのが自然です。特に平均寿命が延びている現在では、老後が20年、30年と長期にわたる可能性があります。

仮に数百万円単位で支出してしまうと、その後の生活にじわじわと影響が出ることもあります。こうした背景を考えると、「老後資金を減らすのが不安」というのは非常に現実的な判断といえるでしょう。



ハワイ旅行にかかる費用と家計への影響

ハワイ旅行は人気の高い海外旅行先ですが、その分費用も高額になりやすいのが特徴です。一般的に夫婦2人でのハワイ旅行は、時期や滞在日数にもよりますが、50万円～100万円程度かかることが多いとされています。ホテルのグレードや食事、オプショナルツアーを充実させると、さらに費用は膨らみます。

この金額を老後資金から支出した場合、例えば老後資金が2000万円あったとしても、5％程度を一度に使うことになります。一見すると大きな割合ではないように見えますが、老後資金は限られた総額を長期間にわたって取り崩していくものです。

一度の支出によって資金が減少すると、その後の生活費に充てられる余力が小さくなります。さらに、将来の医療費や介護費用など、予測しにくい支出も考えると無視できない金額です。そのため、旅行費用が家計全体にどの程度影響するのかを事前に確認することが重要です。



思い出づくりと資金管理を両立する考え方

とはいえ、老後に思い出をつくることも大切です。仕事を長年続けてきたご褒美として旅行を楽しむことは、生活の満足度を高める要素にもなります。

大切なのは、「使ってはいけない」と我慢することではなく、「無理のない範囲で使う」ことです。

具体的には、まず老後に必要な生活費を見積もり、そのうえで余裕資金がどの程度あるのかを把握します。例えば、毎月の生活費や将来の医療費の備えを確保したうえで、「この範囲なら使っても問題ない」という金額を決める方法です。

また、一度に大きな金額を使うのが不安であれば、旅行の内容を調整するのも有効です。時期をオフシーズンにする、滞在日数を短くする、近場の旅行に変更するなど、費用を抑えながら楽しむ選択肢もあります。

さらに、旅行専用の予算をあらかじめ設定しておくと、心理的な安心感も得られます。「この範囲内なら使ってよい」と決めておけば、老後資金全体への影響を抑えながら、前向きに計画を立てることができます。



無理のない範囲で納得できる使い方を選ぶことが大切

退職金の使い道に正解はありませんが、老後の安心と現在の満足のバランスを取ることが重要です。旅行はかけがえのない思い出になりますが、その後の生活に不安を残してしまっては本末転倒です。まずは生活資金をしっかり確保し、そのうえで余裕がある分を使うという考え方を持つことが大切です。

今回のように家族で意見が分かれる場合は、感情だけで判断するのではなく、具体的な数字をもとに話し合うと納得しやすくなります。必要な生活費や貯蓄額を一緒に確認し、「どこまでなら安心して使えるのか」を共有することで、双方が納得できる選択に近づきます。

無理のない範囲で計画を立てれば、安心して旅行を楽しむことも可能です。老後の安心と楽しみの両方を大切にしながら、自分たちに合ったお金の使い方を見つけていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー